Con música, artistas itinerantes y proyecciones de mapping sobre la estructura de hormigón de 63 metros de altura proyectada por el arquitecto Alberto Prebisch en 1936, la Ciudad de Buenos Aires celebrará a su ícono más porteño: el Obelisco.

Bares, pizzerías, restaurantes, rooftops y teatros extenderán su horario hasta las 3 de la madrugada como parte de esta propuesta en la que se rinde homenaje por los 90 años de este símbolo de la Ciudad.

Qué actividades se realizarán por los 90 años de Obelisco

Este sábado tocará en vivo la Orquesta de Cámara Mahler y cada cuadra de Corrientes, entre Callao y Cerrito, se convertirá en una propuesta inmersiva a través de un recorrido histórico por las nueve décadas del Obelisco.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires detalló el siguiente cronorgama de actividades:

Este es el cronograma:

17 hs: Familiares de Alberto Prebisch, el arquitecto que diseñó y construyó el Obelisco, subirán al mirador.

19 hs: Empieza la superfiesta que recorrerá las nueve décadas de historia del Obelisco, con seis estructuras con forma de obelisco distribuidas a lo largo de la avenida Corrientes. Cada estación representará una época distinta de la vida cultural porteña, combinando ambientación, música, personajes e intervenciones performáticas:

1930 – La creación del coloso: entre Callao y Rodríguez Peña, con una estética estará inspirada en la Buenos Aires de principios del siglo XX, habrá artistas caracterizados como canillitas de la época y lustrabotas, utilizando vestuario histórico y megáfonos, anunciando las noticias y la novedad de la inauguración del Obelisco. 1940/50 – Tango: Entre Rodríguez Peña y Montevideo, la música ciudadana de hará presente con un bandoneonista, una cantante y una pareja de baile representando la tradición tanguera porteña. 1960 – Disco y psicodelia: Entre Montevideo y Paraná, se instalará un espacio escenográfico inspirado en la estética de los años 60, con personajes caracterizados y ambientación visual de época. 1970 – Cultura DJ y vinilos: Entre Paraná y Uruguay, una estación sonora con DJ en vivo utilizará vinilos de la década con artistas caracterizados de la época. 1980/90 – Cultura pop y neón: Entre Uruguay y Talcahuano, una itervención visual con escenografía lumínica, neones y personajes inspirados en la estética de los años 80 y 90 tendrá guitarristas y artistas caracterizados. 2000 – Cultura urbana contemporánea: Entre Talcahuano y Libertad habrá DJ’s en vivo con música de los años 2000 y dos performers caracterizados que acompañarán la propuesta estética de la década.



Habrá shows en vivo para celebrar los 90 años del Obelisco. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

21 hs: Empieza el gran show en vivo en avenida Corrientes, entre Libertad y Cerrito, con un mapping 3D sobre el Obelisco y la música en vivo de la orquesta dirigida por Damián Mahler.

22 hs: repite el show de mapping y música en el Obelisco.

23 hs: Orquesta Por siempre Astor (homenaje a la obra de Piazzola)

00 hs: Show de Joaco Burgos, con repertorio de rock nacional.

0.50 - 1.30 hs: No Name DJs.

Visita guiada al Obelisco por sus 90 años

Con una visita guiada gratuita, los habitantes podrán descubrir la historia y los secretos mejor guardados de este ícono indiscutible de Buenos Aires.

Después de una construcción en tiempo récord, fue inaugurado el 23 de mayo de 1936 como un modo de conmemorar el cuarto centenario de la fundación de la Ciudad.

Después de una construcción en tiempo récord, fue inaugurado el 23 de mayo de 1936 como un modo de conmemorar el cuarto centenario de la fundación de la Ciudad. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Esta es una propuesta de una hora de duración, gratuita y requiere inscripción previa dando click acá. Al finalizar cada visita guiada, se sortearán 4 pares de entradas para que puedan disfrutar de la Experiencia Mirador, subir a la cúpula del Obelisco y tener Buenos Aires a sus pies.