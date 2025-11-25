Cierran una pizzería que escondía un ingrediente secreto: su pizza más vendida tenía cocaína

Pocos vecinos de Düsseldorf en Alemania imaginaban que la pizza más popular del local tenía un secreto . “Eso era nuevo para nosotros”, declaró Michael Graf von Moltke al descubrir cocaína bajo la base del famoso menú número 40. Este hallazgo inició una operación policial que derivó en una redada masiva con 150 agentes.

El inspector confirmó: “Era uno de los productos más vendidos”, una frase que encendió las alarmas sobre el éxito sospechoso de la receta. Durante una inspección de rutina, los funcionarios hallaron droga en la cocina, lo que activó la vigilancia del local.

El dueño, sin antecedentes, fue detenido tras lanzar una bolsa de cocaína por la ventana que “cayó en los brazos de los agentes”. El episodio, lejos de cerrar el caso, abrió una trama más amplia.

Cómo una simple inspección reveló un negocio oculto

Los agentes encontraron 1,6 kilos de cocaína, 400 gramos de cannabis y 268.000 euros en efectivo. También hallaron armas, relojes de lujo y herramientas usadas en el negocio ilegal. El gerente quedó en libertad, pero volvió a abrir el local y vender la pizza número 40.

Esa decisión permitió rastrear la cadena de suministro. La policía detectó la participación de un ruso de 22 años, descrito como “violento y sin escrúpulos”, relacionado con ataques a traficantes rivales. Las pistas guiaron luego a un traficante alemán de 30 años y a un marroquí de 28.

La fiscal Laura Neumann afirmó que todos enfrentan cargos por la compra y venta de “kilos” de narcóticos, con penas de hasta 15 años.

Las redadas que destaparon plantaciones y 16 detenciones

La operación incluyó registros en Wuppertal, Mönchengladbach, Solingen y otras ciudades . Se encontraron plantaciones con más de 300 plantas de marihuana y sumas elevadas de dinero.

Según los medios locales, el lema de la pizzería era “Te lo llevamos todo a casa”, una frase que hoy cobra un significado diferente. La policía no reveló el precio de la pizza ni sus ingredientes exactos.

En total, 16 personas fueron detenidas. El narcopizzero fue arrestado nuevamente al intentar huir del país.