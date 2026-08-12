La Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó un límite para la revisión de indemnizaciones por accidentes laborales.

El máximo tribunal determinó que una cámara no puede aumentar de oficio una reparación si ese monto no fue castigado por el trabajador en su apelación.

El caso que llegó a la Corte Suprema y obligó a revisar las indemnizaciones por accidentes laborales

La decisión surgió a partir del reclamo de un técnico electricista que sufrió un accidente laboral en agosto de 2017 mientras realizaba tareas de instalación sobre una escalera y sufrió una lesión en una rodilla.

En la primera evaluación se había establecido una incapacidad permanente del 5%, pero posteriormente se elevó a 16%. A partir de ese porcentaje, Provincia ART fue condenada en primera instancia a pagar una indemnización superior a $240.000, más los intereses correspondientes.

La aseguradora apeló la sentencia y cuestionó el cálculo de la reparación. El trabajador, en cambio, no recurrió el monto y acepto la indemnización establecida.

La Corte Suprema fijó un nuevo criterio para la revisión de indemnizaciones por accidentes laborales. Magnific

La Cámara Nacional aumentó la indemnización y la Corte Suprema puso un freno

Cuando el expediente llegó a la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, los jueces consideraron que la suma fijada originalmente era insuficiente frente al piso establecido por la normativa de riesgos del trabajo.

Por ese motivo, decidieron modificar la indemnización de oficio y elevarla desde poco más de $240.000 hasta una suma superior a $1,6 millones, pese a que el trabajador no había solicitado ese aumento.

La ART llevó el caso ante la Corte Suprema, que dejó sin efecto la decisión de la Cámara. El máximo tribunal entendió que se había vulnerado el principio de “reformatio in pejus”, que impide que quien apela una sentencia termine en una situación más desfavorable como consecuencia de su propio recurso.

Qué cambia con la nueva regla para los trabajadores

La Corte Suprema estableció que los tribunales de segunda instancia deben limitar su intervención a los aspectos de la sentencia que fueron efectivamente cuestionados por las partes.

En este caso, como Provincia ART fue la única que apeló y el trabajador había aceptado el monto fijado en primera instancia, no podían aumentar la indemnización por iniciativa propia.

El fallo no significa que los jueces laborales tengan prohibido revisar indemnizaciones ni que los trabajadores pierdan la posibilidad de reclamar montos superiores.

La cuestión es que, si una persona considera insuficiente la reparación reconocida en primera instancia, debe cuestionarla dentro del recurso correspondiente.

La resolución fue firmada de manera unánime por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y establece una pauta que podrá ser tenida en cuenta en futuros litigios por accidentes laborales.