Ciudadanía española: la lista definitiva de apellidos que permiten tramitar la nacionalidad y el pasaporte.

Muchas personas que tienen la intención de emigrar, desean acceder a la ciudadanía española. A pesar de las dificultades para obtener un turno, existe una lista de apellidos que facilitan el trámite, ya sea mediante el proceso tradicional o a través de la vía alternativa que ofrece la Ley de Nietos.

El pasaporte de una de las naciones pertenecientes a la Unión Europea resulta sumamente ventajoso para estudiar, trabajar o establecerse en el espacio Schengen. No obstante, se presentan ciertas dificultades para su obtención, tales como los trámites burocráticos y la complejidad del árbol genealógico. Por tal razón, esta lista es esencial para identificar tus orígenes.

¿Qué apellidos agilizan el proceso para obtener la ciudadanía?

Al solicitar la ciudadanía es esencial presentar la documentación requerida y cumplir con los requisitos establecidos por España.

Poseer un apellido de procedencia española podría facilitar el proceso de obtención de la nacionalidad. Se recomienda verificar y revisar la lista de los habilitados.

La documentación necesaria, junto con la posesión de uno de estos 11 apellidos, podría simplificar el proceso, según lo indicado por el Gobierno del país europeo. La lista incluye las siguientes denominaciones:

Acevedo

Báez

Camacho

Delgado

Enríquez

Fernández

Giménez

Heredia

Ibáñez

Jimeno

Ruiz

Es crucial señalar que la posesión de cualquiera de estos apellidos no asegura que el Gobierno español otorgue la nacionalidad al solicitante.

¿Qué apellidos agilizan el proceso para obtener la ciudadanía?

¿Cómo se puede obtener la nacionalidad española en cuatro vías distintas?

Existen cuatro vías para obtener la nacionalidad:

1. Nacionalidad por opción

Las personas que estén o hayan estado sujetos a la patria potestad de un español.

Las personas cuyos padres o madres son españoles de nacimiento.

2. Nacionalidad por descendencia

Ley de Nietos

3. Nacionalidad por residencia

Permiso de residencia

4. Nacionalidad por matrimonio

Casadas con un ciudadano/a español

¿Cómo se puede obtener la nacionalidad española en cuatro vías distintas?

¿Cómo solicitar la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática?

Para dar inicio al procedimiento de solicitud de la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática , es imperativo presentar el formulario en el Consulado que corresponda al lugar de residencia.

Los solicitantes deberán acreditar la condición de exiliado de su familiar directo. Para autenticar esta situación, es preciso obtener uno de los siguientes documentos:

Documentación que respalde el haber sido beneficiario de las pensiones concedidas por la Administración española a los exiliados, lo que constituye una evidencia directa e independiente del exilio.

Documentación generada por la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que hayan brindado asistencia a los refugiados españoles y a sus familias.

Certificaciones o informes emitidos por partidos políticos, sindicatos u otras entidades reconocidas por las autoridades españolas o del estado de acogida de los exiliados.

Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida.

Certificación del registro de matrícula del Consulado español.

Certificaciones del Registro Civil Consular que evidencien la residencia en el país de acogida, tales como inscripciones de matrimonio, nacimientos de hijos o defunciones, entre otros.

Guía actualizada para obtener la ciudadanía española fácilmente

Para aquellas personas interesadas en la obtención de la ciudadanía española, es fundamental estar al tanto de las actualizaciones sobre los requisitos y documentos necesarios. Recientemente, autoridades españolas han ampliado las directrices sobre la evidencia de exilio, lo que facilita el proceso para las familias de emigrantes que buscan restablecer su conexión con sus raíces.

Es relevante mencionar que, aunque algunos apellidos pueden acelerar el trámite, la obtención de la nacionalidad sigue siendo un proceso riguroso. Por ello, se aconseja a todos los solicitantes que se informen adecuadamente sobre los requisitos específicos que varían según cada caso y situación familiar. La preparación correcta y la recopilación adecuada de documentación son claves para lograr el éxito en esta gestión.