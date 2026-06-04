A medida que los hijos atraviesan la adolescencia, muchos padres perciben un cambio en la forma en que se comunican con ellos. Lo que antes captaba su atención de inmediato parece perder fuerza frente a la influencia de amigos, compañeros o nuevas relaciones sociales. Lejos de tratarse únicamente de una actitud desafiante, la ciencia descubrió que este comportamiento está vinculado a transformaciones profundas en el cerebro adolescente.

Un estudio realizado por especialistas de la Universidad de Stanford identificó una transformación en la manera en que el cerebro procesa determinadas voces a partir de los 13 años. Lejos de representar una pérdida del vínculo familiar, el hallazgo muestra cómo el organismo se adapta para favorecer la construcción de nuevas relaciones sociales.

El cambio cerebral que aparece durante la adolescencia

La investigación fue publicada en la revista científica The Journal of Neuroscience y analizó la actividad cerebral de niños y adolescentes mientras escuchaban distintos audios.

Para llevar adelante el trabajo, los científicos utilizaron resonancias magnéticas funcionales en participantes de entre 7 y 16 años. El objetivo era observar cómo reaccionaba el cerebro frente a grabaciones de la voz de sus madres y frente a voces femeninas desconocidas.

Los resultados mostraron una diferencia clara entre la niñez y la adolescencia.

En los niños más pequeños, la voz materna activaba con fuerza regiones cerebrales asociadas con las emociones, la recompensa y el reconocimiento social. Sin embargo, esa respuesta comenzó a modificarse con el paso de los años.

Qué sucede a partir de los 13 años

Según los investigadores, alrededor de los 13 años el cerebro empieza a responder con mayor intensidad a voces desconocidas que a la voz de la madre.

El hallazgo no implica que los adolescentes dejen de querer o valorar a sus padres. Los especialistas explican que se trata de un proceso natural de desarrollo que ayuda a ampliar el círculo social y favorece la independencia progresiva de los jóvenes.

Durante esta etapa, el cerebro comienza a priorizar estímulos vinculados con nuevas experiencias y relaciones externas al entorno familiar.

El estudio aporta una posible explicación científica para situaciones habituales que suelen generar preocupación en muchas familias. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La importancia de las nuevas voces

Uno de los aspectos más llamativos del estudio es que las diferencias observadas no se limitan a las áreas encargadas de procesar sonidos.

Los investigadores detectaron actividad en regiones relacionadas con la motivación, la toma de decisiones y la valoración de estímulos sociales.

De acuerdo con los resultados, los adolescentes experimentan una especie de recompensa neuronal cuando escuchan voces nuevas. Ese mecanismo podría explicar por qué las amistades, los grupos de pertenencia y los vínculos sociales adquieren una relevancia creciente durante estos años.

Por qué cambia el cerebro durante la adolescencia

La adolescencia representa uno de los períodos de transformación cerebral más importantes después de la primera infancia .

Durante esos años, el cerebro reorganiza sus conexiones neuronales, fortaleciendo algunos circuitos y eliminando otros. Este proceso permite desarrollar habilidades necesarias para la vida adulta y para desenvolverse de manera más autónoma fuera del ámbito familiar.

Los especialistas sostienen que estas modificaciones ayudan a los jóvenes a explorar nuevos entornos, construir relaciones propias y adaptarse a desafíos sociales cada vez más complejos.

Lo que este descubrimiento explica sobre la convivencia familiar

El estudio aporta una posible explicación científica para situaciones habituales que suelen generar preocupación en muchas familias.

Frases como “parece que no me escucha” o “solo les presta atención a sus amigos” podrían estar relacionadas con cambios biológicos normales del desarrollo cerebral.

Aun así, los autores remarcan que la influencia de la voz materna no desaparece. Las respuestas neuronales continúan presentes durante la adolescencia, aunque dejan de ocupar el papel predominante que tenían durante la infancia.

Los investigadores señalaron además que futuras investigaciones podrían analizar si este mismo patrón se replica con otros familiares, en diferentes culturas o en distintos contextos sociales.