Por la nueva Ley de Sucesiones | Los viudos no recibirán todos los bienes aunque lo diga el testamento

Cuando una persona fallece, es común que deje un testamento válido que detalla la distribución de sus bienes . Sin embargo, en ciertas circunstancias, el testamento puede ser declarado nulo si el heredero no cumple con los requisitos legales establecidos por el Código Civil y Comercial de la Nación.

Aunque muchas familias creen que la herencia se transfiere de manera automática al cónyuge o a los hijos, la realidad es más compleja: el reparto está estrictamente regulado y depende de la existencia de testamento, de los vínculos familiares y de diversos límites que la ley establece para prevenir abusos.

En el caso de las parejas, no todos los cónyuges podrán recibir una parte de la herencia (o incluso el total) aunque estén oficialmente casados. ¿Cuáles son los motivos y en qué casos aplica?

Por la Ley de Sucesiones | Los viudos no recibirán los bienes aunque lo especifique el testamento (foto: archivo).

Derechos del cónyuge sobreviviente en el proceso de sucesión

El cónyuge sobreviviente es considerado heredero forzoso y mantiene derechos aun en presencia de testamento. Su participación se determina por la situación de los demás herederos:

Con hijos: recibe una parte igual a la de cada descendiente.

Sin descendientes, pero con padres/abuelos: el patrimonio se divide entre el cónyuge y los ascendientes.

Si no hay descendientes ni ascendientes: el cónyuge hereda la totalidad de los bienes.

La porción legítima: garantía de derechos para herederos forzosos en un testamento válido

Incluso cuando existe un testamento válido, la voluntad del fallecido no puede vulnerar el mínimo establecido que el CCyC reserva para ciertos familiares directos. Este límite se denomina porción legítima y está regulado en el artículo 2444.

Es importante subrayar que la porción legítima asegura derechos a los herederos forzosos, garantizando que una parte de la herencia les corresponda, sin importar las disposiciones testamentarias.

Esto tiene como objetivo proteger los intereses de los familiares más cercanos.

La porción legítima se establece para evitar que el testador despoje a sus herederos de su derecho a heredar.

El artículo 2444 del CCyC establece claramente este principio.

Cómo se distribuye la herencia entre descendientes, ascendientes y cónyuges sobrevivientes

Ascendientes (padres, abuelos) : les corresponde la mitad, si no hay descendientes .

Cónyuge sobreviviente: si es el único heredero forzoso, la porción legítima es de un tercio .

Descendientes (hijos, nietos): deben recibir dos tercios del patrimonio total.

Repercusiones del nuevo marco jurídico en los derechos sucesorios

Cuando un testamento es declarado nulo, los bienes pueden ser distribuidos conforme a la legislación, lo que puede desencadenar conflictos familiares y prolongadas disputas legales. Es recomendable consultar a un abogado especializado en sucesiones para comprender los derechos y obligaciones que surgen tras el fallecimiento de un ser querido.

El proceso sucesorio: Educación legal para evitar conflictos familiares

La ley también permite a los herederos reclamar la nulidad del testamento si se demuestran irregularidades en su firma o incapacidad del testador al momento de su redacción.

Los herederos pueden solicitar asesoramiento legal para asegurar el cumplimiento de sus derechos y maximizar la distribución de la herencia, evitando conflictos familiares.