La pediatra Gatell advierte sobre los peligros de las pantallas en niños. Foto: Pexels.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, manifestó su “preocupación por uso excesivo y desmedido” de pantallas digitales entre niños y adolescentes, con especial énfasis en el acceso a redes sociales desde edades tempranas. En la presentación de las jornadas “El impacto de entornos digitales en la salud de niñas, niños y adolescentes: desafíos desde las políticas de salud pública” , la ministra advirtió que muchas conexiones no están “acompañadas” por adultos responsables y que los menores carecen de “herramientas” para manejar situaciones de violencia o contenidos inapropiados.

Lustemberg presentó cifras que, dijo, explican la magnitud del fenómeno: “Seis de cada 10 niños y adolescentes pueden utilizar internet” y “el 88% utiliza el celular para conectarse diariamente”.

Según el ministerio, el 55% de los consultados indicó que no se siente seguro usando internet y el 41% declaró haber estado expuesto a contenidos violentos en algún contexto digital.

El coordinador del programa del MSP para el abordaje del uso problemático de drogas, Luis Giménez, detalló efectos observados por la exposición excesiva a entornos digitales: alteraciones del descanso y de la alimentación, y riesgos para la salud física y mental.

“Hay una serie de riesgos en distintos ámbitos del desarrollo de un ser humano, de su cotidianeidad, que potencialmente pueden generar daños”, afirmó Giménez, quien subrayó la importancia de regular el uso y promover estrategias de prevención e intervención.

Las jornadas convocadas por el Ministerio buscan reunir evidencia, experiencias y recomendaciones para fortalecer políticas públicas que protejan a menores en espacios digitales, promover el acompañamiento familiar y escolar, y diseñar medidas de prevención frente a contenidos violentos y conductas de riesgo asociadas al uso no regulado de pantallas.