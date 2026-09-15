El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió este martes al rector de la Universidad de la República (Udelar), Héctor Cancela, y confirmó una inversión adicional de 40 millones de pesos destinada a responder las necesidades edilicias del campus en Salto. La suma proviene de la Comisión Técnico‑Mixta de Salto Grande y apunta a favorecer la expansión de la infraestructura universitaria en el interior del país.

Cancela destacó el fuerte incremento de la matrícula en Salto, con más de 7.000 estudiantes y un crecimiento aproximado de 1.000 alumnos por año, lo que ha generado una “necesidad edilicia bien concreta”. Según el rector, los nuevos recursos permitirán concretar la ampliación de instalaciones necesaria para absorber la demanda y mejorar las condiciones de estudio.

La inversión se interpreta como una señal política y estratégica: la participación de la CTM de Salto Grande refleja un compromiso compartido con el desarrollo del interior y la descentralización de oportunidades educativas. Para las autoridades, reforzar la infraestructura en Salto contribuye a equilibrar la oferta académica y evitar la migración estudiantil hacia Montevideo.

En términos prácticos, los 40 millones de pesos serán destinados a obras que incluyen nuevas aulas, espacios de trabajo y equipamiento básico, aunque el rector no detalló aún el cronograma completo ni la secuencia de las intervenciones. Fuentes de la Udelar indicaron que los proyectos priorizarán enseguida las áreas con mayor presión de matrícula y servicios esenciales.

La confirmación de recursos llega en un contexto de crecimiento sostenido de la demanda universitaria en varios departamentos del interior, y podría servir de antecedente para gestionar inversiones similares en otros centros regionales. Para las autoridades universitarias y locales, su ejecución será clave para consolidar la oferta académica y acompañar el dinamismo demográfico y educativo de Salto.