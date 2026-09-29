Abrir Google para averiguar cómo se prepara un plato o qué ingredientes lleva una masa es un hábito tan cotidiano que casi pasa desapercibido, aunque dejamos una pista.

Si sumamos todas esas búsquedas que hacemos en un mes, el resultado es una síntesis bastante clara de lo que nos pasa por la cabeza y por el estómago a cientos de miles de personas.

Así funciona Google Trends

La plataforma pública y gratuita de Google no cuenta la cantidad total de clics ni te dice cuántas personas buscaron una palabra exacta. Si fuera así, las palabras más buscadas de la historia de internet siempre serían las mismas.

Por eso lo que encontramos en Google Trends es el interés relativo sobre un tema. La herramienta toma el volumen total de búsquedas de un país y calcula qué parte se llevó cada término, asignándole una escala de 0 a 100.

Por eso, cuando Trends muestra un crecimiento del +600% o del +550%, no significa que medio país se puso a googlear lo mismo al unísono, sino que se registró un despegue abrupto.

Si una receta casi no figuraba en el radar y de repente se dispara porque se viralizó o cambió el pronóstico del clima, el sistema detecta ese pico repentino respecto al promedio histórico reciente y forma el porcentaje.

Las recetas de septiembre en Google Trends

Según el análisis que hicimos con Google Trends, en septiembre el paladar argentino se mostró bien variado, con las empanadas salteñas a la cabeza, seguidas muy de cerca por la salsa teriyaki.

Consultas relacionadas a la búsqueda "receta".

La búsqueda masiva y simultánea de la empanada salteña puede sugerir que muchos argentinos aún desconocen la preparación propia del noroeste argentino y que dista bastante en su receta y paso a paso de la clásica de Santiago del Estero.

En el escalón de abajo, el paso de la salsa teriyaki (+550%) marca cómo los sabores de la cocina japonesa ya no son exclusivos de los restaurantes.

Si seguimos revisando qué otras recetas fueron apoderándose de las búsquedas, nos encontramos con un dato que se corta solo y merece su propio análisis: el pan dulce con un +100% en pleno septiembre.

El pan dulce se adelanta a Navidad

A más de dos meses de las Fiestas, un clásico del brindis empieza a tomar protagonismo en el buscador, exponiendo un ritual anticipado. Ya sea para ensayar la receta perfecta, preparar para vender o simplemente ganarle por cansancio al calendario de diciembre.