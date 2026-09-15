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La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) otorgará hoy al empresario Daniel Vila el primer reconocimiento a un Graduado Destacado de la institución educativa.

La distinción, que se concretará en una ceremonia a realizarse esta tarde, a las 18, forma parte del ciclo “Volvé a Casa”, una iniciativa de la FCJS destinada a reconocer a graduadas y graduados que desarrollaron trayectorias de relevancia en distintos ámbitos y que regresan a la institución para compartir sus experiencias con estudiantes y la comunidad universitaria.

La propuesta, que quedó formalizada mediante la Resolución N° 166-26, firmada el 8 de julio pasado; busca consolidar un vínculo permanente entre la Facultad y quienes se formaron en sus aulas, bajo la premisa de que la relación con la universidad pública no concluye con la obtención del título.

En ese sentido, la resolución sostiene que los graduados constituyen parte activa de una comunidad académica que se proyecta en el tiempo y que representan a la institución en los distintos espacios donde desarrollan su actividad profesional.

Asimismo, destaca que el regreso de los egresados posee un valor institucional porque reafirma el compromiso compartido con la educación pública como herramienta de transformación social y fortalece el sentido de pertenencia entre las nuevas generaciones y quienes ya recorrieron un camino profesional.

La iniciativa contempla la participación de graduados con recorridos destacados en ámbitos profesionales, académicos, científicos, empresariales, culturales, sociales e institucionales. Según la resolución, esa diversidad constituye una de las principales riquezas de la comunidad universitaria y permite acercar a los estudiantes experiencias concretas sobre el ejercicio profesional y el impacto de la formación pública en la sociedad.

La distinción al graduado destacado es otorgada por el Decanato con la intervención de una comisión asesora especialmente conformada para ese fin e integrada por los doctores Graciela Barranco, Edgardo Saux, Jorge Fernandez, María Valeria Berros, Roberto Vicente, Candelaria Sánchez y el abogado Frank Douglas Froschke , en su calidad de presidente del Cuerpo de Graduados.

El reconocimiento consiste en la entrega de un diploma institucional y de un certificado simbólico de regreso, además de otras acciones de homenaje y difusión que la Facultad podrá organizar en actos públicos.

Objetivos

Entre los objetivos del ciclo figuran el reconocimiento de trayectorias profesionales sobresalientes, la difusión del aporte de la educación pública, el fortalecimiento del vínculo entre la Facultad y sus graduados, la promoción del intercambio entre distintas generaciones y la reafirmación de valores como el pluralismo, la libertad académica, el respeto por la diversidad de ideas y la construcción democrática. También apunta a generar espacios donde las experiencias profesionales y personales de los graduados enriquezcan la formación universitaria.

Con esta iniciativa, la FCJS busca convertir el regreso de sus graduados en una política institucional permanente que fortalezca el vínculo entre la Universidad y quienes continúan proyectando, desde distintos ámbitos, los valores de la educación pública.