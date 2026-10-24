El Ejército Argentino incorporó un nuevo helicóptero Bell 407GXi a su Aviación de Ejército. Se trata de una aeronave liviana y versátil, equipada con tecnología avanzada de navegación y seguridad, que puede utilizarse en evacuaciones sanitarias, rescates, transporte de pasajeros y traslado de suministros para asistencia humanitaria.
La recepción del sexto ejemplar fue encabezada por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare, y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti.
Qué capacidades tiene el Bell 407GXi
El Bell 407GXi es un helicóptero liviano, monoturbina y multipropósito. Su relación entre peso y potencia le permite operar en zonas de alta montaña y adaptarse a otros entornos geográficos de mayor complejidad.
Esta versatilidad resulta importante para las misiones en lugares de difícil acceso, donde las condiciones del terreno complican el traslado de personas y suministros. Asimismo, la aeronave puede realizar evacuaciones sanitarias, transportar pasajeros y llevar carga para operaciones de asistencia humanitaria.
Tecnología incorporada para mejorar la seguridad
Uno de los principales atributos del modelo es su sistema de aviónica avanzado, diseñado para mejorar la navegación y la seguridad durante el vuelo, incluso en condiciones climáticas adversas.
Entre sus equipos, cuenta con un indicador de actitud y situación horizontal que incorpora visión sintética del terreno. También dispone de un sistema de alerta de proximidad al terreno (TAWS), que advierte sobre posibles riesgos durante el vuelo.
Estas herramientas resultan especialmente útiles en zonas montañosas y situaciones de baja visibilidad, donde la orientación y la identificación de obstáculos son fundamentales.
Para qué lo utilizará el Ejército Argentino
El helicóptero podrá participar en rescates, evacuaciones médicas, transporte de personal y traslado de suministros, gracias a que su capacidad permite operar en áreas de difícil acceso también lo convierte en un recurso para emergencias y tareas de apoyo a la población.
La incorporación del sexto Bell 407GXi refuerza así los medios disponibles para las misiones operativas y humanitarias de la Aviación de Ejército.
Bell 407GXi: principales características y prestaciones
Entre las principales prestaciones que brinda el Bell 407GXi incorporado por el Ejército Argentino, se destacan las siguientes funciones, según la información oficial del fabricante.
- Capacidad: 1 piloto y hasta 6 pasajeros.
- Velocidad máxima de crucero: 246 km/h.
- Alcance: hasta 624 km.
- Autonomía máxima: hasta 4 horas.
- Motor: Rolls-Royce 250-C47E/4, con 862 SHP de potencia al despegue.
- Peso máximo de despegue: 2.268 kg en configuración interna estándar.
- Carga útil interna: hasta 1.043 kg en la configuración estándar.
- Carga externa: hasta 1.406 kg mediante gancho de carga.
- Techo estacionario: 13.550 pies dentro del efecto suelo (IGE) y 11.940 pies fuera del efecto suelo (OGE).
- Combustible: 482,8 litros de capacidad estándar, con 71,9 litros adicionales mediante tanque auxiliar.
- Aviónica: sistema Garmin G1000H NXi, con funciones de navegación y visión sintética.
- FADEC: sistema digital de control electrónico doble del motor.
- Configuración: helicóptero diseñado para operaciones multimisión, con variantes para transporte, seguridad pública, búsqueda y rescate y tareas utilitarias.