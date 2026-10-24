El Ejército Argentino incorporó un nuevo helicóptero Bell 407GXi a su Aviación de Ejército. Se trata de una aeronave liviana y versátil, equipada con tecnología avanzada de navegación y seguridad , que puede utilizarse en evacuaciones sanitarias, rescates, transporte de pasajeros y traslado de suministros para asistencia humanitaria.

La recepción del sexto ejemplar fue encabezada por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare, y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti.

Qué capacidades tiene el Bell 407GXi

El Bell 407GXi es un helicóptero liviano, monoturbina y multipropósito. Su relación entre peso y potencia le permite operar en zonas de alta montaña y adaptarse a otros entornos geográficos de mayor complejidad.

Presentación del helicóptero. Ejército Argentino

Esta versatilidad resulta importante para las misiones en lugares de difícil acceso, donde las condiciones del terreno complican el traslado de personas y suministros. Asimismo, la aeronave puede realizar evacuaciones sanitarias, transportar pasajeros y llevar carga para operaciones de asistencia humanitaria .

Tecnología incorporada para mejorar la seguridad

Uno de los principales atributos del modelo es su sistema de aviónica avanzado, diseñado para mejorar la navegación y la seguridad durante el vuelo, incluso en condiciones climáticas adversas.

Entre sus equipos, cuenta con un indicador de actitud y situación horizontal que incorpora visión sintética del terreno. También dispone de un sistema de alerta de proximidad al terreno (TAWS), que advierte sobre posibles riesgos durante el vuelo.

Estas herramientas resultan especialmente útiles en zonas montañosas y situaciones de baja visibilidad, donde la orientación y la identificación de obstáculos son fundamentales.

Para qué lo utilizará el Ejército Argentino

El helicóptero podrá participar en rescates, evacuaciones médicas, transporte de personal y traslado de suministros , gracias a que su capacidad permite operar en áreas de difícil acceso también lo convierte en un recurso para emergencias y tareas de apoyo a la población.

Helicóptero Bell 407 XGi del Ejército Argentino. Ejército Argentino

La incorporación del sexto Bell 407GXi refuerza así los medios disponibles para las misiones operativas y humanitarias de la Aviación de Ejército.

Bell 407GXi: principales características y prestaciones

Entre las principales prestaciones que brinda el Bell 407GXi incorporado por el Ejército Argentino, se destacan las siguientes funciones, según la información oficial del fabricante.