Las acciones, los bonos y los ADR argentinos en Wall Street se recuperaban hoy en forma irregular luego de que, arrastrados por los resultados de las elecciones en Brasil, los inversores produjeran un sell off por aversión a un efecto contagio de la derrota del proyecto que en la Argentina encarna el oficialismo de Javier Milei en las elecciones 2027.

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El nivel de riesgo país recortaba 15 puntos al mediodía, hasta 750, después del pico al cierre de ayer en 765 puntos básicos, una marca que no tocaba desde las elecciones legislativas de hace exactamente un año, cuando enfrentó un pico de 1123 puntos. La victoria oficialista en los comicios de 2025 permitieron un retroceso en picada a 688 puntos.

Después de la caída del lunes, en la jornada de hoy los bonos globales recuperaban hasta 1,36%, en el bono con vencimiento a 2046.

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El índice accionario MSCI Merval de la bolsa porteña pasaba a ganar un 0,3% en dólares pero perdía 1,3% en pesos en una rueda que, a lo interno de la composición del índice, mostraba resultados mixtos. El lunes, las caídas habpian sido de 2,9% en dólares.

También mixtos operaban los ADR de empresas argentinas en Nueva York, donde las mejoras no llegaban a compensar las caídas notadas el lunes.

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El dólar mayorista caía 0,1% a $ 1539,5 por dólar después de haber abierto en un r récord de $ 1550 unidades, ante un banco central (BCRA) que el lunes cortó una racha de 19 días consecutivos con compras de divisas para reforzar sus reservas internacionales y compras al mercado por parte del Tesoro de unos u$s 100 miillones, según información de los operadores.