Los jóvenes argentinos que estén en la búsqueda de incorporarse a las Fuerzas Armadas tienen una alternativa que combina formación, experiencia laboral y remuneración mensual.

Se trata de la Fuerza Aérea Argentina, que mantiene un programa de Servicio Militar Voluntario destinado a quienes quieran contribuir a la defensa nacional y desarrollar tareas dentro de sus unidades y dependencias.

La propuesta contempla capacitación, asistencia sanitaria y beneficios económicos para quienes resulten incorporados . Sin embargo, para ingresar es necesario cumplir con determinadas condiciones de edad, nacionalidad y educación, además de aprobar las evaluaciones correspondientes.

Servicio Militar Voluntario en Argentina: qué sueldo y beneficios ofrece la Fuerza Aérea

El Servicio Militar Voluntario permite que los ciudadanos argentinos se incorporen por decisión propia a las unidades, bases y organismos de la Fuerza Aérea Argentina.

Allí desarrollan actividades tácticas, técnicas, logísticas y administrativas, además de colaborar con el funcionamiento cotidiano de las instalaciones.

Entre los beneficios previstos para los voluntarios, se encuentran:

Sueldo mensual y aguinaldo , además de aportes jubilatorios transferibles al finalizar la permanencia.

Asistencia sanitaria y cobertura de obra social mientras dure el servicio.

Capacitación, educación e instrucción para desempeñarse dentro del sistema de defensa nacional.

Experiencia laboral y adquisición de conocimientos que pueden servir para la vida civil.

Trabajo en relación de dependencia, con la firma de un compromiso de servicio

Una vez aprobado el Curso de Admisión, el voluntario será dado de alta en la Fuerza Aérea y deberá firmar un compromiso de servicio por dos años. Al finalizar ese período, podrá renovarlo por única vez, si es confirmado, hasta alcanzar los 28 años como máximo.

El Servicio Militar Voluntario permite que los ciudadanos argentinos se incorporen por decisión propia a las unidades, bases y organismos de la Fuerza Aérea Argentina. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse al Servicio Militar Voluntario?

La convocatoria está dirigida a personas que cumplan con las condiciones establecidas por la Fuerza Aérea, entre las que se destacan:

Tener entre 18 y 24 años de edad al momento del inicio de la instrucción militar.

Ser argentino/a nativo, por opción o naturalizado.

Ser soltero/a (puede tener hijos y/o personas legalmente a cargo).

Tener aprobado los estudios primarios.

No tener antecedentes contravencionales policiales o penales desfavorables.

Aprobar el examen psicofísico definitivo, completando el Anexo I

Además, los aspirantes deben aprobar el Curso de Admisión antes de incorporarse formalmente ala fuerza. Cabe destacar que cumplir con estos requisitos no garantiza el ingreso, ya que la incorporación depende de la aprobación de las instancias correspondientes.

¿Cómo anotarse al Servicio Militar Voluntario y dónde presentar la documentación?

Los interesados en ingresar a la tropa voluntaria de la Fuerza Aérea Argentina deben comunicarse con el Centro de Incorporación Zonal más cercano a su domicilio y presentar la documentación personalmente.

Entre los documentos solicitados para iniciar el trámite se encuentran:

Solicitud de inscripción con foto color 4X4.

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI), con último domicilio actualizado.

Fotocopia de la partida de nacimiento.

Fotocopia del certificado de estudios (último nivel alcanzado).

Constancia de CUIL.

El trámite es personal y gratuito, y la incorporación depende de la aprobación de las instancias de selección correspondientes. Para mayor información, se aconseja consultar el sitio web oficial.