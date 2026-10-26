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Nueva Zelanda incorporará cinco helicópteros militares para reforzar sus capacidades de vigilancia marítima y defensa (Imagen Ilustrativa).

El Gobierno de Nueva Zelanda confirmó la compra de cinco helicópteros militares MH-60R Seahawk a Estados Unidos, en el marco de un programa destinado a modernizar las capacidades de sus Fuerzas Armadas y reforzar la vigilancia de sus aguas.

Según informó el Ministerio de Defensa de Nueva Zelanda, la adquisición incluye armamento y equipamiento asociado, con una inversión de capital de 1,648 millones de dólares neozelandeses. Las primeras entregas están previstas para 2030.

¿Cuándo llegarán a Nueva Zelanda los cinco helicópteros militares de Estados Unidos?

De acuerdo con el anuncio oficial, los primeros MH-60R Seahawk comenzarán a llegar en 2030, como parte del proceso de renovación de la flota de helicópteros marítimos de las Fuerzas Armadas neozelandesas.

Las nuevas aeronaves permitirán reemplazar los actuales helicópteros SH-2G(I) Seasprite , utilizados para realizar operaciones desde buques militares y participar en distintas misiones marítimas.

La incorporación de los Seahawk busca mejorar la capacidad de respuesta de Nueva Zelanda en tareas de defensa, vigilancia y asistencia en el mar.

¿Qué características tienen los helicópteros militares MH-60R Seahawk?

Los MH-60R Seahawk son helicópteros militares diseñados para operar desde buques de guerra y desarrollar distintas misiones sobre el mar.

Las primeras entregas están previstas para 2030. U.S. Navy / Justin McTaggart

Entre sus principales capacidades se encuentran:

Detección y seguimiento de submarinos, mediante sistemas especializados de vigilancia.

Operaciones contra amenazas marítimas, gracias a su equipamiento militar y capacidad de transportar armamento.

Vigilancia y reconocimiento, para identificar embarcaciones y supervisar zonas marítimas.

Búsqueda y rescate, en apoyo de operaciones de emergencia en el mar.

Estas características permitirán ampliar las funciones que actualmente desempeñan los helicópteros marítimos de las Fuerzas Armadas en Nueva Zelanda.

¿Cuánto invertirá Nueva Zelanda en los nuevos helicópteros militares?

El Gobierno anunció una inversión de capital de 1,648 millones de dólares neozelandeses para adquirir los cinco helicópteros MH-60R Seahawk, junto con el armamento y el equipamiento necesario para su utilización.