El economista Fausto Spotorno advirtió que el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil puede generar impactos negativos de corto plazo para la Argentina . Además, analizó cuáles son las reformas con las que el gobierno de Javier Milei debería avanzar.

“No grandes, pero algunos”, advirtió en diálogo con Punto a Punto Radio de Córdoba, sobre el impacto de las elecciones brasileñas en Argentina.

Según explicó, la caída de la bolsa brasileña probablemente contagie a toda la región y a las acciones argentinas.

Spotorno atribuyó el movimiento a las expectativas fiscales. “Lo que Brasil necesita y que se esperaba que hiciera Bolsonaro, era hacer un ajuste fiscal”, señaló. En este sentido, recordó que Brasil registra un déficit superior a 9 puntos del PBI este año.

El economista reconoció que ese rojo responde “mayormente” al pago de intereses, pero advirtió que el país lo financia “a tasas muy elevadas porque el Banco Central mantiene así las tasas y además porque el mundo hoy es un mundo de tasas de interés altas”.

“Lula justamente no es el ajustador que se esperaba”, argumentó. En ese marco, proyectó que las tasas en Brasil se mantendrán altas mientras el nuevo gobierno no ajuste las cuentas públicas.

“Tasas de interés elevadas implican un valor de los activos más bajo, porque significa que es más rentable invertir en bonos que en acciones, y eso tira para abajo las acciones brasileñas”, explicó.

El análisis de Spotorno sobre las elecciones en Brasil. Captura de TV

El analista también identificó una depreciación del real brasileño tras los comicios del domingo. “ Eso juega en contra de la competitividad de Argentina, así que le va a pegar seguramente a la Argentina ”, afirmó.

Spotorno sumó un factor político. Mencionó la idea de que “la izquierda salva las papas” y advirtió que “eso le puede pegar a Javier Milei en el futuro”. Recordó, además, que las elecciones del año próximo ya están “jugando mucho en los mercados”.

Commodities y tasas: un doble impacto

Consultado sobre el contexto global, Spotorno describió un escenario con dos vertientes. Por un lado, destacó que los precios de los commodities ayudan a la Argentina. “Si bien hay volatilidad, la verdad es que los precios de los commodities nos están ayudando”, indicó.

Por otro lado, advirtió sobre el alto costo del capital internacional. “Eso hace que las inversiones sean más chicas en Argentina o cueste invertir”, explicó. En este sentido, agregó que “la inversión está muy floja en Argentina y con eso la tasa de crecimiento”.

Según el economista, ese contexto profundiza la economía de dos velocidades. “Todos los impactos positivos son sobre los sectores que mejor están funcionando, pero los impactos negativos son sobre los sectores que peor están funcionando”, detalló.

Spotorno ubicó a la industria, el comercio y la construcción entre los sectores más perjudicados, mientras que consideró a la minería, el petróleo y el agro como “relativamente beneficiados”. En una franja intermedia ubicó actividades como el negocio inmobiliario y el transporte.

La dura advertencia de Fausto Spotorno: del “efecto Brasil” al costo oculto de acumular reservas

Las dos prioridades del Gobierno, según Spotorno

Ante la consulta sobre la prioridad para el equipo económico, Spotorno planteó que el Gobierno debe avanzar tanto en reformas estructurales como en la acumulación de reservas . “Lo que pasa es que uno es más fácil de avanzar que el otro”, observó.

“La acumulación de reservas te protege, es un seguro”, definió. Sin embargo, advirtió que ese seguro tiene sus costos, ya que el país acumula reservas “contra deuda en pesos”.

El economista detalló el mecanismo: el Gobierno cancela deuda externa con dólares de las reservas, los compra en el mercado local, emite pesos y luego los rescata con colocaciones de deuda local. Así, baja la deuda internacional y aumenta la local.

“La emisión monetaria no tiene ningún impacto porque todo lo que se emitió para comprar reservas lo volvió a absorber el Tesoro colocando deuda”, aclaró.

Según Spotorno, esa estrategia aporta estabilidad, pero a costa de tasas locales más altas, “menor crédito y crecimiento más lento”.

Las monedas regionales, en alza

Sobre el atraso cambiario, el economista relativizó el fenómeno local. “Lo que estamos viendo es que las monedas latinoamericanas se están apreciando contra las monedas del resto del mundo”, indicó. Y aclaró que la Argentina muestra mayor volatilidad que sus vecinos.

“Cuando todo se deprecia, se deprecia más rápido; cuando se aprecia, se aprecia más rápido”, describió. Spotorno atribuyó la apreciación regional al buen desempeño de los commodities, cuyo origen se concentra mayormente en Latinoamérica.

La dura advertencia de Fausto Spotorno: del “efecto Brasil” al costo oculto de acumular reservas.

El analista enumeró tres factores de presión alcista: el petróleo, por las guerras; los productos agrícolas, por el fenómeno del “Superniño”; y los productos mineros, por la demanda vinculada a la inteligencia artificial.

“No sé si van a seguir subiendo mucho porque la verdad que el crecimiento económico es bastante pobre del mundo, pero sí creemos que vamos a estar viendo buenos precios en los commodities”, proyectó.

Finalmente, concluyó que ese escenario provoca que más dólares ingresen en la región y aprecien todas las monedas. “En el caso argentino, eso se multiplica por su volatilidad”, concluyó.