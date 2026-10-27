El sistema combina tanques de combate y drones de ataque en una misma plataforma, aunque todavía no se confirmó su incorporación generalizada al Ejército estadounidense.

El Ejército de Estados Unidos, que forma parte de las Fuerzas Armadas EE.UU., probó el 13 de octubre de 2026 un nuevo sistema que permite lanzar drones kamikaze desde tanques de combate sin abrir las escotillas. La tecnología, denominada PERCH 2.0, integra municiones Switchblade 300 en vehículos blindados M1A2 Abrams y busca ampliar las capacidades de reconocimiento y ataque de las tropas en el campo de batalla.

El sistema permite desplegar drones capaces de transmitir imágenes en tiempo real, localizar objetivos y dirigirse hacia ellos bajo el control de un operador. De esta manera, las tripulaciones pueden obtener información sobre posiciones enemigas y atacar blancos a distancia sin tener que exponer a los soldados fuera del blindaje del vehículo.

El Ejército estadounidense evalúa prototipos de esta tecnología para determinar su funcionamiento en condiciones operativas y decidir si avanza con su incorporación. Aunque todavía no se confirmó su despliegue generalizado, el proyecto representa un nuevo paso en la integración de drones de ataque con los vehículos blindados tradicionales.

Cómo funciona PERCH 2.0, el sistema que lanza drones Switchblade 300 desde tanques Abrams

El sistema PERCH 2.0 (Precision Effects & Reconnaissance, Canister-Housed) fue desarrollado por General Dynamics Land Systems en colaboración con AeroVironment para integrar municiones merodeadoras Switchblade 300 en tanques M1A2 Abrams SEPv3 y vehículos blindados Stryker. Según la descripción oficial de General Dynamics Land Systems, esta tecnología permite realizar tareas de reconocimiento y atacar objetivos que se encuentran más allá del campo de visión directo de la tripulación.

Una de sus principales características es que el sistema puede lanzar los drones sin que los soldados tengan que abrir las escotillas del vehículo. De esta manera, la tripulación permanece protegida por el blindaje mientras despliega el armamento. El diseño modular también permite instalar el equipo aprovechando los puntos de montaje existentes en los Abrams, sin necesidad de cortar o soldar el blindaje, de acuerdo con la información técnica publicada por General Dynamics.

El proyecto busca ampliar las capacidades de los tanques Abrams mediante municiones merodeadoras que pueden lanzarse sin que los soldados abran las escotillas. Gemini imagen ilustrativa | El Cronista USA

La versión PERCH 2.0 incorpora mejoras respecto del diseño inicial entre ellas una carga más sencilla, mayor espacio de almacenamiento y cambios orientados a facilitar la operación desde vehículos. En este sentido, el sistema se encuentra en fase de evaluación, por lo que estas características deben seguir probándose con las condiciones de uso previstas para las unidades del Ejército estadounidense.

Los drones Switchblade 300 pueden transmitir imágenes y atacar objetivos a distancia

El Switchblade 300 es una munición merodeadora que combina las funciones de un dron de reconocimiento con las de un arma de ataque. Según la ficha oficial de AeroVironment, el modelo Block 20 cuenta con cámaras electroópticas e infrarrojas de alta resolución y transmite imágenes en tiempo real al operador, que puede observar al objetivo antes de decidir si ejecuta el ataque.

A diferencia de un proyectil convencional, el dron puede permanecer en vuelo mientras busca una oportunidad de atacar. La versión Block 20 tiene una autonomía superior a los 20 minutos y un alcance declarado de hasta 30 kilómetros con una antena de alcance extendido.

El sistema también permite cancelar un ataque y volver a intentarlo cuando las circunstancias lo requieren, una capacidad que el fabricante describe como wave-off/recommit. De acuerdo con la información técnica de General Dynamics Land Systems sobre PERCH, Switchblade 300 pueden emplearse para tareas de reconocimiento ya que permiten detectar, perseguir y atacar objetivos a distancia con intervención humana.