La iniciativa busca mejorar la infraestructura que permite mantener operativos sus buques de combate (Imagen ilustrativa).

La Armada de Estados Unidos enfrenta un desafío de varias décadas para reconstruir sus cuatro astilleros públicos, instalaciones fundamentales para el mantenimiento de portaaviones y submarinos nucleares . El programa de Optimización de la Infraestructura de Astilleros (SIOP) podría extenderse por más de 50 años y superar los US$200,000 millones, según un informe publicado el 25 de septiembre de 2026 por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO).

El organismo advirtió que los costos y los plazos aumentaron frente a las previsiones iniciales y que todavía existen debilidades en los mecanismos de previsión.

Por qué Estados Unidos reconstruye sus cuatro astilleros navales

El programa SIOP comenzó en 2018 para solucionar el deterioro de las instalaciones y las limitaciones de capacidad que afectan el mantenimiento de la flota estadounidense.

Los cuatro astilleros públicos cumple una función estratégica: permiten reparar, mantener y modernizar buques de propulsión nuclear, incluidos portaaviones y submarinos de combate. Las deficiencias de infraestructura pueden dificultar estos trabajos y afectar la disponibilidad de las embarcaciones para las operaciones militares.

Cuáles son los cuatro astilleros navales

Los cuatro astilleros públicos de las Fuerzas Armadas son:

Astillero Naval de Norfolk (NNSY)

Astillero Naval de Portsmouth (PNSY)

Astillero Naval y Centro de Mantenimiento Intermedio de Puget Sound (PSNS&IMF)

Astillero Naval y Centro de Mantenimiento Intermedio de Pearl Harbor (PHNSY&IMF)

La Armada de Estados Unidos puso en marcha un ambicioso programa para modernizar sus principales astilleros navales. Fuente: @CENTCOM @CENTCOM

Qué obras necesita la Armada para modernizar sus astilleros

La Armada de Estados Unidos necesita modernizar los diques secos, renovar los equipos industriales y actualizar las instalaciones y los sistemas informáticos de sus cuatro astilleros públicos. El SIOP busca adaptar estas instalaciones a las necesidades de mantenimiento de los portaaviones y submarinos de propulsión nuclear.

Según el Comando de Sistemas Navales Marítimos (NAVSEA), muchos de estos astilleros fueron diseñados entre los siglos XIX y XX, cuando los buques utilizaban sistemas de propulsión convencionales. Por eso, requieren inversiones para responder a las exigencias técnicas de la flota actual.

Cuánto costará la reconstrucción

La inversión proyectada supera los US$200,000 millones y el programa podría prolongarse durante más de medio siglo. La cifra refleja la magnitud de una iniciativa que no se limita a reparar edificios: también contempla adecuar la infraestructura necesaria para sostener el mantenimiento de la flota durante las próximas décadas .