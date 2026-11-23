Fuente: Departamento de Guerra de los Estados Unidos

La llegada forma parte de un proceso de modernización militar que involucra a Japón y al Pacífico.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos desplegó su primer caza F-15EX Eagle II asignado permanentemente en la base aérea de Kadena, en Okinawa, Japón.

El avión aterrizó el pasado 15 de noviembre y comenzó una nueva etapa para el 18.° Ala, que reemplazará progresivamente sus antiguos F-15C y F-15D, utilizados durante más de cuatro décadas para proteger los intereses estadounidenses en la región del Pacífico.

El arribo convierte a Kadena en la primera base militar estadounidense fuera de su territorio en recibir ejemplares del F-15EX con certificación de combate. También es la segunda instalación de la Fuerza Aérea en incorporar este modelo, según informó el Departamento de Guerra el 16 de noviembre.

¿Qué características tiene el F-15EX Eagle II de Estados Unidos?

El F-15EX Eagle II incorpora tecnología diseñada para mejorar las operaciones de combate aéreo. Entre sus principales características se encuentran:

Velocidad máxima: Mach 2,5, aproximadamente 3,000 kilómetros por hora .

Capacidad de armamento: puede transportar hasta 13,381 kilogramos de carga .

Sistemas electrónicos: cuenta con aviónica avanzada, radar AESA y equipos modernizados de guerra electrónica .

Cabina digital: incorpora controles de vuelo electrónicos y pantallas táctiles .

Tripulación: tiene capacidad para dos ocupantes, aunque puede operar con un solo piloto.

Según el fabricante Boeing, el avión puede transportar hasta 12 misiles AMRAAM y está preparado para incorporar nuevas tecnologías y sistemas de armamento.

El general de brigada John Gallemore, comandante del 18.º Ala, destacó que los nuevos cazas permitirán "disuadir la agresión, responder a las amenazas emergentes y defender a Japón junto con nuestros aliados y socios". Fuente: Departamento de Guerra de los Estados Unidos

¿Qué aviones reemplazará Estados Unidos en la base militar de Kadena?

La incorporación del Eagle II forma parte de un proceso de renovación que comenzó en noviembre de 2022, cuando Kadena inició el retiro progresivo de sus F-15C y F-15D. Estos modelos permanecieron más de 40 años en servicio y fueron fundamentales para las operaciones de defensa aérea estadounidense en el Pacífico.

Durante la transición, la Fuerza Aérea mantuvo una presencia militar constante mediante el despliegue rotativo de aviones de cuarta y quinta generación. Al mismo tiempo, los pilotos y técnicos recibieron capacitación para operar y mantener los nuevos cazas.

El plan anunciado por el Departamento de Defensa en julio de 2024 contempla desplegar 36 F-15EX Eagle II para reemplazar los 48 F-15C/D que operaban desde Kadena. La iniciativa forma parte de una inversión de modernización de más de 10,000 millones de dólares en instalaciones militares estadounidenses en Japón.

Los escuadrones de caza 44 y 67 estarán a cargo de operar los nuevos aviones.