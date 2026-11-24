Australia inició la fabricación de las primeras unidades de una flota de 26 buques de desembarco para su Ejército.

Australia puso en marcha la fabricación de los primeros buques de una flota de 26 embarcaciones de desembarco para su Ejército. El Ministerio de Defensa informó el 11 de noviembre de 2026 que la construcción de las unidades pesadas ya estaba en marcha en Australia Occidental, luego de que se cortara el acero de las primeras embarcaciones a finales de octubre. El astillero Austal también confirmó que comenzó la producción de los dos modelos previstos en el programa.

Los buques están diseñados para trasladar personal, vehículos y equipos militares por mar y desembarcarlos directamente en la costa. Tanto las unidades medianas como las pesadas tendrán una rampa en la proa que permitirá bajar vehículos a la playa. Las de mayor tamaño también podrán utilizarse para apoyar misiones de ayuda ante desastres.

Cómo serán los ocho buques que podrán llevar seis tanques Abrams cada uno

Las ocho embarcaciones pesadas, denominadas Landing Craft Heavy (LCH), se basan en el diseño Landing Ship Transport 100 de la empresa Damen. Medirán alrededor de 100 metros de eslora y cada una podrá transportar más de 500 toneladas de vehículos y equipos militares, según el plan de construcción naval del Gobierno australiano.

La capacidad de carga dependerá de la configuración de cada viaje. El plan prevé que un buque pesado pueda llevar seis tanques Abrams u 11 vehículos de combate de infantería Redback. En la presentación del 11 de noviembre, el Ejército australiano también estimó que cada unidad pesada podrá embarcar a unas 230 personas.

Las 18 embarcaciones medianas, llamadas Landing Craft Medium (LCM), medirán unos 50 metros. Su diseño contempla el traslado de un tanque Abrams por unidad y el Ejército estima que podrán llevar alrededor de 80 personas. Estas embarcaciones reemplazarán a las lanchas mecanizadas LCM-8 a medida que salgan de servicio.

Cuánto costarán los 26 buques y qué obras acompañan su fabricación

Los contratos adjudicados que superan los 5,000 millones de dólares australianos. Según Austal, el acuerdo para las ocho unidades pesadas ronda los 4,000 millones, mientras que el de las 18 medianas asciende a 1.029 millones, ambos en moneda australiana. El Gobierno proyecta que el programa generará 1,100 empleos directos y más de 2,000 indirectos en Australia Occidental.

Australia inició la fabricación de los primeros buques de desembarco de una flota de 26 unidades para su Ejército. Fuente: Armada de Estados Unidos / Ethan Jaymes Morrow

La producción también requiere nuevas instalaciones.El Gobierno informó que la Corporación del Fondo Nacional de Reconstrucción anunció en octubre un préstamo de 245 millones de dólares australianos a Austal para construir y equipar instalaciones destinadas a los buques pesados dentro del complejo naval Australian Marine Complex.

Por qué Australia es un aliado importante de Estados Unidos

Australia y Estados Unidos formalizaron su alianza de defensa en 1951 con la firma del tratado ANZUS, en el que también participó Nueva Zelanda. En septiembre de 2026, al conmemorar los 75 años del acuerdo, el Gobierno australiano reafirmó que Estados Unidos sigue siendo su aliado más cercano y su principal socio estratégico.