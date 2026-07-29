Muchos billetes terminan deteriorándose antes de tiempo por culpa de la humedad, la suciedad o el roce constante.

Existe un método casero que cada vez gana más popularidad porque ayuda a conservarlos en mejores condiciones cuando se almacenan durante largos períodos.

Envolver los dólares en papel de aluminio es un truco que algunas personas utilizan para crear una barrera adicional frente a factores ambientales que pueden acelerar el desgaste del papel moneda.

¿Para qué sirve envolver dólares en papel de aluminio?

El principal objetivo de este método es proteger los billetes cuando permanecen guardados durante mucho tiempo.

El papel de aluminio funciona como una capa adicional que ayuda a reducir el contacto con la humedad, el polvo y otras partículas que podrían favorecer el deterioro del papel. También limita el roce con otros objetos cuando el dinero se almacena dentro de cajas, cajones o recipientes.

Si bien no vuelve impermeables los billetes, sí puede contribuir a que conserven mejor su estado físico cuando se guardan correctamente.

¿Qué beneficios puede aportar este truco?

Archivo El Cronista

Quienes utilizan este método destacan varias ventajas relacionadas con la conservación del dinero:

Reduce la exposición a la humedad ambiental.

Protege los billetes del polvo y la suciedad.

Disminuye el desgaste por fricción con otros objetos.

Ayuda a mantener los dólares más limpios durante períodos prolongados de almacenamiento.

Puede colaborar con la conservación del papel si el dinero permanece guardado por mucho tiempo.

Cómo envolver correctamente los dólares

Para que el método resulte útil, los especialistas en conservación recomiendan seguir algunas precauciones.

Los billetes deben estar completamente secos y limpios antes de envolverlos. Luego basta con cubrirlos suavemente con una hoja de aluminio, sin ejercer demasiada presión para evitar marcas o pliegues innecesarios.

Una vez protegidos, lo ideal es guardar el dinero en un lugar seco, fresco y alejado de fuentes de calor, ya que ningún material puede evitar los daños provocados por condiciones extremas de temperatura o humedad.

¿Es recomendable guardar dólares de esta manera?

Envolver dólares en papel de aluminio puede ser una medida complementaria para quienes desean proteger sus billetes frente a la humedad, el polvo y el desgaste cotidiano.

Sin embargo, los expertos coinciden en que la conservación del dinero depende principalmente de las condiciones del lugar donde se almacena.