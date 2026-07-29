El papel aluminio es un material presente en la mayoría de las cocinas que puede convertirse en un aliado práctico durante las tareas de mantenimiento del hogar.

Uno de los trucos caseros más sencillos de implementar en ese sentido consiste en envolver el picaporte de la puerta para protegerlo durante trabajos de pintura o una mudanza.

Envolver el picaporte con papel aluminio: por qué lo recomiendan

Cuando se pinta una habitación, por ejemplo, es habitual que las salpicaduras o pequeñas gotas de pintura terminen sobre las manijas y los herrajes de las puertas.

Envolver previamente los picaportes en papel aluminio permite cubrir la superficie y protegerlo de cualquier contacto con la pintura.

De esta forma cuando se termina el trabajo basta con retirar el aluminio para que el pasaporte se encuentre como nuevo, sin necesidad de dedicar tiempo adicional a limpiar restos de pintura.

Colocar papel aluminio en el picaporte permite mantenerlo impecable al pintar. Shutterstock

Cómo usar este truco de papel aluminio en el picaporte

Para poner este truco en práctica es necesario cortar un trozo de papel lo suficientemente grande para cubrir por completo el picaporte y las zonas expuestas. Luego se coloca alrededor de la pieza y se ajusta con las manos para que quede bien cubierta.

El aluminio debe quedar sujeto y adaptado a la forma del picaporte, para crear una barrera temporal. Una vez finalizada la pintura, el papel se retira y desecha.