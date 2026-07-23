La manera en que las personas planifican y administran sus ahorros para el retiro podría enfrentar un cambio histórico, según la visión de Elon Musk.

El empresario volvió a abrir la discusión al señalar que el avance de la inteligencia artificial y la robótica transformará profundamente la economía global y el concepto tradicional de jubilación.

Durante una entrevista, el fundador de Tesla y SpaceX planteó que los sistemas tradicionales de ahorro para el retiro podrían perder relevancia en las próximas décadas.

Su teoría se basa en un escenario donde las máquinas aumenten la producción, reduzcan los costos y modifiquen la relación entre trabajo, ingresos y consumo.

La predicción de Elon Musk abrió un nuevo debate entre especialistas, ya que plantea un cambio radical en la forma en que las sociedades entienden el empleo y la seguridad económica para la vejez.

Elon Musk anticipó el fin de los ahorros para la jubilación y explicó por qué

El magnate compartió su postura durante una conversación en el pódcast Moonshots, conducido por Peter Diamandis, donde analizó el avance de los robots humanoides y la inteligencia artificial.

Según el empresario, la automatización avanzada hará que la producción de bienes sea mucho más eficiente y barata, lo que podría modificar el valor actual del dinero y la necesidad de acumular fondos durante la vida laboral.

El empresario sostuvo que, en un futuro dominado por máquinas capaces de realizar gran parte de las tareas actuales, guardar dinero para la jubilación podría dejar de ser una prioridad como ocurre en la actualidad.

Elon Musk anticipó un cambio histórico en la jubilación: por qué la inteligencia artificial podría transformar los ahorros para el retiro EFE

La advertencia de Elon Musk sobre el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo

Elon Musk considera que la inteligencia artificial cambiará profundamente el mercado laboral y que muchos empleos podrían ser reemplazados por sistemas automatizados.

En su visión, las empresas podrán producir más con menos trabajadores, lo que afectaría la estructura tradicional basada en salarios, empleo estable y aportes previsionales. Este escenario, según el empresario, obligaría a los gobiernos a replantear los actuales sistemas de jubilación.

La posibilidad de una economía con menor dependencia del trabajo humano es uno de los principales puntos de debate entre quienes analizan el impacto de la tecnología en la sociedad.

El futuro que imagina: abundancia, robots e ingreso universal para todos

Frente a los cambios que anticipa, Elon Musk plantea que la humanidad podría entrar en una etapa de “abundancia” donde los bienes y servicios sean mucho más accesibles gracias a la automatización.

El empresario sostiene que, en ese escenario, podrían surgir nuevos modelos económicos como un ingreso universal elevado que permita a las personas cubrir sus necesidades sin depender exclusivamente de un empleo tradicional.

Aunque su pronóstico genera entusiasmo en algunos sectores tecnológicos, también despierta dudas sobre cómo se distribuirá esa riqueza y qué desafíos enfrentarán los gobiernos durante la transición hacia una economía dominada por la inteligencia artificial.