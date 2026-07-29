Tras conquistar Miami, trajo la principal cadena de sushi de Latam: proyecta abrir 5 locales en 2 años

Grupo Miz Juegos, dueño de las cadenas Jobs, Flynn’s y El Destello, sumó una nueva marca a su cartera. La empresa compró Tazz, el bar que supo ser un clásico de Costa Salguero, e invertirá u$s 300.000 para volver a ponerlo en funcionamiento.

El plan contempla abrir un nuevo local en Buenos Aires, para el que ya busca un espacio de al menos 1500 metros cuadrados.

El proyecto buscará recuperar una marca conocida por varias generaciones, aunque adaptada a las tendencias actuales del mercado y con una propuesta distinta a la que tuvo en sus años de mayor crecimiento.

El regreso de Tazz

Tazz nació en 1996 de la mano de Federico Whittingslow y Claudio Carbone. Durante más de una década operó distintos locales en Buenos Aires y llegó a expandirse al exterior.

En su momento de mayor crecimiento tuvo cinco sedes, entre ellas un complejo de 3000 m2 en un shopping de Madrid y un boliche con forma de plato volador en Mar del Plata.

En la Ciudad de Buenos Aires funcionó con tres locales. Uno de ellos estaba ubicado en Costa Salguero, donde la marca ganó notoriedad. Sin embargo, hace más de siete años dejó de operar y desde entonces permaneció fuera del mercado.

Ahora Grupo Miz Juegos buscará relanzarla. El proyecto no contempla reabrir ninguno de los antiguos locales, sino desarrollar un nuevo establecimiento bajo la marca Tazz.

Para eso, la empresa ya inició la búsqueda de un inmueble de al menos 1500 m2. Hoy concentra esa búsqueda en Caballito, Villa Devoto y Villa Urquiza.

“Nuestra estimación es comenzar las obras durante el segundo semestre de 2027″, explicó Mizrahi a El Cronista.

Las últimas inversiones del grupo

En los últimos dos años, Grupo Miz Juegos fue ampliando su cartera de marcas y avanzó con nuevas aperturas en la Ciudad de Buenos Aires.

El primer paso fue la adquisición de El Destello, el histórico bar de la esquina de Gascón y Honduras. La operación demandó una inversión cercana a los u$s 100.000 y permitió al grupo incorporar una nueva marca sin modificar su funcionamiento.

Meses después inauguró un nuevo Jobs en Núñez, el local más grande de la cadena. El establecimiento, ubicado sobre Juana Azurduy, demandó una inversión cercana a los u$s 400.000 y sumó nuevas propuestas de entretenimiento, entre ellas un fono bar, cuatro pistas de bowling, mini golf, mesas de pool, tejo de aire y una pista de Scalextric.

Este año, además, la empresa anunció un plan de inversión de u$s 1,2 millones para continuar con su expansión. El proyecto contempla la apertura de un nuevo Jobs en Ramos Mejía, la remodelación de Flynn’s, en Villa Crespo, que pasará a operar bajo el formato de ruin bar, y ahora también el relanzamiento de Tazz.

Actualmente, el grupo supera los 40.000 cubiertos mensuales entre todas sus marcas y proyecta incorporar 75 empleados a medida que avance el plan de crecimiento.

Según las estimaciones de la compañía, la facturación anual superará los $7000 millones, impulsada tanto por los locales gastronómicos como por el desarrollo de eventos corporativos, privados e infantiles.