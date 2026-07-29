WhatsApp se prepara para realizar una nueva actualización que afectará a miles de usuarios en todo el mundo. La aplicación de mensajería más utilizada anunció un cambio en sus requisitos de compatibilidad y algunos teléfonos dejarán de cumplir con las condiciones mínimas para seguir utilizándola con normalidad.

La medida comenzará a aplicarse a partir de agosto de 2026 y responde a la política de Meta de mantener la plataforma funcionando únicamente en dispositivos capaces de ofrecer los estándares actuales de seguridad , estabilidad y rendimiento.

Qué celulares dejarán de ser compatibles con WhatsApp

Meta confirmó que WhatsApp seguirá funcionando únicamente en teléfonos que cuenten con sistemas operativos relativamente recientes.

La medida se debe a las actualizaciones de la app. Shutterstock

Los nuevos requisitos establecen que la aplicación será compatible con:

Android 5.0 (Lollipop) o versiones posteriores.

iOS 15.1 o versiones superiores para iPhone.

Esto significa que los dispositivos que ya no puedan actualizar su sistema operativo y permanezcan por debajo de esas versiones dejarán de recibir soporte oficial.

En la mayoría de los casos, se trata de celulares lanzados hace más de una década , cuyos fabricantes dejaron de distribuir actualizaciones de software hace varios años.

Los dispositivos que no podrán utilizar WhatsApp

Samsung

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend Lite

Galaxy Ace 4

Galaxy Core II

Galaxy S4

Motorola

Moto G (primera generación)

Moto E (primera generación)

Moto X (primera generación)

Imagen ilustrativa

LG

Optimus G

Optimus L5

Optimus L7

Optimus F7

Lucid 2

Sony

Xperia Z

Xperia Z2

iPhone

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

Qué deberán hacer los usuarios afectados

Quienes utilicen un celular que no cumpla con los nuevos requisitos deberán verificar si existe alguna actualización disponible para su sistema operativo .

Si el dispositivo ya no puede actualizarse, la única alternativa para seguir utilizando WhatsApp con normalidad será migrar a un teléfono más moderno que cumpla con las versiones mínimas exigidas por la aplicación.

Antes de realizar el cambio, se recomienda hacer una copia de seguridad de los chats, fotos, videos y documentos almacenados en WhatsApp para poder restaurar toda la información en el nuevo dispositivo sin perder conversaciones ni archivos importantes.