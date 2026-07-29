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WhatsApp se prepara para realizar una nueva actualización que afectará a miles de usuarios en todo el mundo. La aplicación de mensajería más utilizada anunció un cambio en sus requisitos de compatibilidad y algunos teléfonos dejarán de cumplir con las condiciones mínimas para seguir utilizándola con normalidad.
La medida comenzará a aplicarse a partir de agosto de 2026 y responde a la política de Meta de mantener la plataforma funcionando únicamente en dispositivos capaces de ofrecer los estándares actuales de seguridad, estabilidad y rendimiento.
Qué celulares dejarán de ser compatibles con WhatsApp
Meta confirmó que WhatsApp seguirá funcionando únicamente en teléfonos que cuenten con sistemas operativos relativamente recientes.
Los nuevos requisitos establecen que la aplicación será compatible con:
- Android 5.0 (Lollipop) o versiones posteriores.
- iOS 15.1 o versiones superiores para iPhone.
Esto significa que los dispositivos que ya no puedan actualizar su sistema operativo y permanezcan por debajo de esas versiones dejarán de recibir soporte oficial.
En la mayoría de los casos, se trata de celulares lanzados hace más de una década, cuyos fabricantes dejaron de distribuir actualizaciones de software hace varios años.
Los dispositivos que no podrán utilizar WhatsApp
Samsung
- Galaxy S3
- Galaxy S4 Mini
- Galaxy Note 2
- Galaxy Core
- Galaxy Trend Lite
- Galaxy Ace 4
- Galaxy Core II
- Galaxy S4
Motorola
- Moto G (primera generación)
- Moto E (primera generación)
- Moto X (primera generación)
LG
- Optimus G
- Optimus L5
- Optimus L7
- Optimus F7
- Lucid 2
Sony
- Xperia Z
- Xperia Z2
iPhone
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
Qué deberán hacer los usuarios afectados
Quienes utilicen un celular que no cumpla con los nuevos requisitos deberán verificar si existe alguna actualización disponible para su sistema operativo.
Si el dispositivo ya no puede actualizarse, la única alternativa para seguir utilizando WhatsApp con normalidad será migrar a un teléfono más moderno que cumpla con las versiones mínimas exigidas por la aplicación.
Antes de realizar el cambio, se recomienda hacer una copia de seguridad de los chats, fotos, videos y documentos almacenados en WhatsApp para poder restaurar toda la información en el nuevo dispositivo sin perder conversaciones ni archivos importantes.