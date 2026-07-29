En los últimos años, los trucos de limpieza y jardinería con ingredientes cotidianos despertaron interés entre quienes buscan soluciones simples para el hogar.

Entre los trucos caseros que ganaron popularidad aparece una mezcla inesperada: cáscaras de banana con vinagre, dos ingredientes que suelen estar presentes en cualquier hogar.

La combinación se volvió viral porque permite crear un fertilizante líquido casero que puede ayudar a aportar nutrientes al suelo y mejorar el crecimiento de algunas especies.

Cáscara de banana y vinagre: por qué recomiendan mezclarlos

La cáscara de banana es conocida por contener minerales como potasio, un nutriente asociado al desarrollo de las plantas y especialmente valorado durante etapas de crecimiento y floración.

Al dejarla en contacto con agua, sus componentes pueden pasar parcialmente al líquido utilizado como abono.

El vinagre, por su parte, contiene ácido acético, un compuesto que puede modificar temporalmente la acidez del agua y ayudar a extraer ciertos componentes de materiales orgánicos durante el proceso de preparación.

Cómo preparar un fertilizante líquido casero con cáscara de banana

Archivo El Cronista

Para elaborar esta mezcla en casa, el procedimiento recomendado suele ser sencillo:

Cortar varias cáscaras de banana en pequeños trozos.

Colocarlas dentro de un recipiente con agua.

Agregar una pequeña cantidad de vinagre.

Dejar reposar la preparación durante algunos días.

Filtrar el líquido antes de aplicarlo sobre la tierra.

La idea es obtener un líquido con nutrientes provenientes de la materia orgánica de la fruta. Este preparado puede utilizarse como complemento del riego habitual, aunque no reemplaza un fertilizante completo con todos los elementos necesarios para el desarrollo de una planta.

Otros usos de la cáscara de banana que pocos conocen

Más allá del fertilizante líquido, las cáscaras de banana también suelen aprovecharse en jardinería de otras maneras.

Algunos métodos incluyen incorporarlas al compost, enterrarlas cerca de ciertas plantas o utilizarlas como parte de mezclas orgánicas para mejorar la calidad del suelo.

Su popularidad responde a una tendencia creciente: convertir residuos cotidianos en recursos útiles y encontrar alternativas más sostenibles para el hogar.

Aunque no existe una fórmula única que garantice resultados para todas las especies, este tipo de prácticas continúa ganando seguidores por ser una opción barata, sencilla y ecológica para quienes disfrutan cuidar sus plantas.