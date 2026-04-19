Hay frases que solo pueden provenir de alguien que entiende el sistema desde adentro. John Maynard Keynes no fue solo el economista que redefinió el papel del Estado en la economía: fue también un inversor activo que gestionó su propio patrimonio, administró los fondos del King’s College de Cambridge y operó en mercados de divisas, materias primas y acciones durante décadas. Desde esa doble condición de teórico y practicante dejó escrita una de las ideas más lúcidas sobre el funcionamiento de los mercados financieros: “Invertir con éxito consiste en anticiparse a las expectativas de los demás”. Nacido en Cambridge en 1883, Keynes estudió matemáticas en el King’s College antes de volcarse a la economía bajo la influencia de Alfred Marshall. Trabajó en la India Office, fue funcionario del Tesoro británico durante la Primera Guerra Mundial y representó al Reino Unido en la Conferencia de Paz de París de 1919, de la que se retiró escandalizado por las condiciones impuestas a Alemania. Esa ruptura le inspiró “Las consecuencias económicas de la paz”, el libro que lo haría mundialmente conocido mucho antes de publicar su obra central. En 1936, en plena Gran Depresión, publicó la “Teoría general del empleo, el interés y el dinero”, un texto que cambió la historia del pensamiento económico al argumentar que los mercados no se autocorrigen automáticamente y que el Estado tiene un rol activo e insustituible en la estabilización de la economía. La intervención pública, el gasto fiscal como motor de demanda, el concepto de trampa de liquidez: todo eso nació o se sistematizó en ese libro. Los gobiernos del mundo occidental aún gestionan sus crisis con herramientas que Keynes diseñó hace casi noventa años. Murió en 1946, pocos meses después de haber sido el arquitecto intelectual de los Acuerdos de Bretton Woods, el sistema que organizó las finanzas internacionales durante la segunda mitad del siglo XX. La frase sobre la inversión no es una ocurrencia aislada: es la síntesis de un capítulo entero de la “Teoría general”, donde Keynes describe el funcionamiento de los mercados bursátiles con una metáfora que se volvió célebre por sí misma: la del concurso de belleza. Keynes imaginaba que elegir una acción en la bolsa se parece a participar en un concurso de periódico donde hay que adivinar cuál de cien fotografías será considerada la más bella por el mayor número de participantes. El error del inversor inexperto, explicaba, es elegir la cara que a él le parece más bella. El error del inversor intermedio es elegir la que la “mayoría” considerará más bella. El inversor verdaderamente sofisticado, en cambio, intenta anticipar qué elegirá “la mayoría que intenta anticipar lo que elegirá la mayoría”. Es decir: el mercado no premia al que tiene razón sobre el valor de un activo, sino al que tiene razón sobre lo que los demás van a pensar sobre ese valor. Esta idea —que el precio de mercado no refleja el valor intrínseco de un activo, sino las expectativas colectivas sobre ese valor— es la base conceptual de lo que hoy se llama análisis de sentimiento de mercado, y está detrás de estrategias de inversión que van desde el trading algorítmico hasta los fondos macroeconómicos globales. La intuición de Keynes anticipa décadas de investigación en finanzas conductuales. Robert Shiller, Premio Nobel de Economía en 2013, construyó buena parte de su obra sobre la idea de que los precios de los activos se mueven por narrativas y expectativas colectivas más que por fundamentos. George Soros, uno de los especuladores más exitosos de la historia, desarrolló su propia teoría de la reflexividad —la idea de que los participantes del mercado influyen sobre los precios y esos precios influyen a su vez sobre sus decisiones— que es, en esencia, una elaboración de lo que Keynes había descripto. En términos prácticos, la frase implica una advertencia y una oportunidad al mismo tiempo. La advertencia: no basta con analizar si una empresa es buena o si una economía está sana; hay que preguntarse si el mercado ya lo sabe, si ya lo descontó, si ya lo incorporó al precio. La oportunidad: quien detecta antes que el consenso un cambio de expectativas tiene una ventaja real. Es la lógica detrás de comprar cuando todos venden y vender cuando todos compran. Dicho así parece simple. Ejecutarlo, como Keynes bien sabía por experiencia propia —llegó a estar al borde de la quiebra en 1929 antes de reconstruir su fortuna—, es otra cosa.