George Orwell dejó una marca en la literatura y el pensamiento político que pocos escritores lograron igualar. Una de las frases que más se le atribuyen resume, con una precisión, el clima de época que él mismo vivió y que sigue vigente en estos días. “En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario”. La cita agrupa una idea que Orwell trabajó a lo largo de toda su obra: que el poder no solo domina a través de la fuerza, sino también mediante el control del relato. Cuando la mentira se vuelve el lenguaje oficial, la verdad no es apenas una virtud, sino una forma de resistencia. Orwell escribió en un contexto marcado por el totalitarismo soviético, el ascenso del fascismo en Europa y la Guerra Fría que empezaba a tomar forma. Desde esa experiencia concreta elaboró sus ficciones más conocidas, “1984” y “Rebelión en la granja”, donde el lenguaje manipulado es una herramienta central de opresión. La “neolengua” de 1984 no es una idea librada al azar sino una advertencia: quien controla las palabras, controla el pensamiento. El contexto actual le da a la sentencia una vigencia que incomoda. La desinformación masiva, las noticias falsas distribuidas a escala industrial y los algoritmos que refuerzan burbujas ideológicas conforman un escenario que Orwell no conoció en su forma técnica, pero sí intuyó en su esencia. Hoy decir algo que contradiga el consenso dominante (ya sea en redes sociales, en medios o en la política) puede tener consecuencias reales sobre la reputación, el trabajo o la vida social de una persona. En ese sentido, la frase deja de ser una reflexión filosófica abstracta para convertirse en algo mucho más cotidiano y concreto. Algunos datos sobre Orwell que vale tener presentes: Hay un punto que genera debate entre especialistas: aunque la frase circula masivamente atribuida a Orwell, no existe un registro preciso de en qué texto o cuándo la escribió exactamente. Es posible que sea una síntesis elaborada por lectores a partir de ideas que sí están presentes en su obra, lo que en sí mismo resulta irónico. Una frase sobre la verdad cuya autoría exacta no puede verificarse del todo.