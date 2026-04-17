La célebre frase de Sigmund Freud, “No hay necesidad en la infancia tan fuerte como la protección de un padre”, atraviesa generaciones y se mantiene vigente en los debates actuales sobre crianza y desarrollo emocional. Su planteo no solo interpela a la psicología, también abre preguntas sobre el rol de los vínculos en los primeros años de vida. Desde su enfoque en el psicoanálisis, el médico austríaco colocó el eje en la construcción emocional temprana. Para él, la infancia no representa una etapa pasajera, sino el momento donde se consolidan las bases que condicionan la forma de percibir el mundo, vincularse y enfrentar la incertidumbre. Para Freud, la protección no se limita a garantizar la supervivencia física. Se trata de una experiencia emocional que otorga estabilidad, previsibilidad y confianza. El niño que percibe una presencia confiable desarrolla una sensación de seguridad interna. Ese resguardo facilita la exploración del entorno, reduce la ansiedad y permite construir una relación más equilibrada con el mundo exterior. Este enfoque también redefine el rol de la figura paterna. Lejos de una visión autoritaria, Freud la ubica como una referencia emocional clave, capaz de brindar contención y acompañamiento. En esa dinámica, lo esencial no es la figura en sí misma, sino la función de cuidado que cumple. La ausencia de esa seguridad durante la infancia, según Freud, puede traducirse en una sensación persistente de desamparo. El niño que no encuentra una base estable enfrenta el mundo con mayor incertidumbre y vulnerabilidad emocional. En su teoría, estas experiencias tempranas no desaparecen con el tiempo. Por el contrario, influyen en la formación de la personalidad y pueden manifestarse en la adultez como inseguridad, dificultad para establecer vínculos o problemas en la regulación emocional. El planteo freudiano mantiene actualidad porque conecta pasado y presente en una misma línea: las vivencias iniciales no quedan atrás, se integran en la estructura psíquica. Por eso, la protección en la infancia no solo impacta en ese momento, sino que se proyecta en toda la vida emocional del individuo.