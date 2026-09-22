La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio inicio con los depósitos de dinero para los jubilados y pensionados de Argentina cuyos haberes superen la mínima.

El esquema de dispersión se organiza como es habitual: según la terminación del DNI, cada beneficiario tendrá asignada una fecha particular de cobro.

En este sentido, para quienes tengan DNI terminado en 6 y 7, el calendario prevé un día de la semana concreto a partir del cual se les acreditarán la jubilación o pensión que les corresponda.

ANSES confirmó el calendario de pagos para jubilados y pensionados que superen la mínima

Desde el martes 22 de septiembre, la ANSES dará comienzo a la acreditación de los haberes para los jubilados que superen la mínima.

El primer grupo que cobrará su depósito será el de aquellos beneficiarios cuyos documentos terminen en 0 y 1. Los mismos recibirán el dinero correspondiente durante este martes.

Luego, el calendario avanzará de manera consecutiva durante la semana hasta cumplir con todas las terminaciones de DNI correspondientes a este grupo de beneficiarios.

¿Cuándo cobran los jubilados con DNI terminados en 6 y 7?

Los beneficiarios con DNI terminados en 6 y 7 percibirán sus haberes el próximo viernes 25 de septiembre.

En este sentido, el calendario queda organizado de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre .

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7 : 25 de septiembre .

DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre.

Los beneficiarios con DNI terminados en 6 y 7 percibirán sus haberes el próximo viernes 25 de septiembre. ANSES

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en septiembre?

En septiembre, las jubilaciones y pensiones han recibido un aumento del 2,11% por la actualización de movilidad. Además, determinados beneficiarios reciben el bono extraordinario de hasta $70.000.

La jubilación mínima quedó establecida en $428.633,20, que asciende a $498.633,20 al sumar el bono. Los haberes que no superen este último monto reciben un bono proporcional hasta alcanzar esa cifra.

Entre las prestaciones previsionales, la PUAM queda en $342.906,56 más el bono de $70.000, alcanzando $412.906,56. La Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez llega a $370.043,24 con el bono incluido.

Los beneficiarios pueden consultar su fecha y medio de cobro a través de mi ANSES, donde también pueden verificar la información correspondiente a su prestación