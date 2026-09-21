Argentina quedó en el último lugar de un ranking internacional sobre Inteligencia Artificial.

Argentina quedó en el último lugar entre 28 países analizados en un ranking internacional sobre adopción de inteligencia artificial (IA). El estudio fue elaborado por Goldman Sachs Research y estimó para el país una tasa de adopción inferior al 10%, por debajo de las principales economías desarrolladas.

El informe, publicado en septiembre de 2026 bajo el título Is AI Impacting Global Labor Markets?, fue elaborado por los economistas Sarah Dong y Joseph Briggs, del equipo de Goldman Sachs Research.

Para construir la comparación, los investigadores reunieron información de 11 encuestas internacionales sobre adopción de IA y aplicaron un algoritmo estadístico para obtener estimaciones comparables entre países.

Ranking sobre el uso de Inteligencia Artificial: Argentina quedó última entre 28 países

En base a la estimación de Goldman Sachs, Argentina registró una tasa de adopción de IA inferior al 10%, la más baja entre los 28 países incluidos en el análisis.

El indicador no representa el porcentaje de argentinos que utilizan herramientas de inteligencia artificial. Se trata de una estimación de adopción implícita elaborada por los investigadores a partir de distintas encuestas.

“Según Goldman Sachs Research, las tasas de adopción de la IA entre las principales economías desarrolladas oscilan entre el 15 % y el 20 %, con Francia, Estados Unidos, los Países Bajos y el Reino Unido a la cabeza de este rango”, detallan en el informe.

Mientras que en América Latina, Argentina quedó por detrás de Brasil, México, Chile y Colombia.

Informe de Goldman Sachs. Informe de Goldman Sachs.

Impacto de la IA en el mercado laboral

Uno de los objetivos del informe fue comparar el uso de la inteligencia artificial con su impacto en el mercado laboral.

Goldman Sachs señala que, en actividades como servicios de información, comunicación, centros de atención telefónica, software y publicidad, el crecimiento del empleo se desaceleró desde la segunda mitad de 2022.

A pesar de la desaceleración en rubros específicos, el estudio no halló evidencia de una caída generalizada o masiva del empleo provocada por la IA.

Goldman Sachs Research realizó otro análisis sobre la exposición a la IA en un panel transnacional de más de 800 ocupaciones, para evaluar con mayor rigor el impacto de la IA en el empleo.

“Los efectos de la IA en la contratación a nivel económico parecen limitados: una exposición ocupacional del 10 % a la IA se asocia con una disminución de tan solo 0,1 puntos porcentuales en el crecimiento anual de la plantilla en Francia, Canadá y Estados Unidos”, especificaron.