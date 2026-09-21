Cuenta DNI: cómo conseguir hasta $8.000 de reintegro en veterinarias y Pet Shops antes de que termine septiembre

Cuenta DNI tiene una promoción especial para quienes necesiten comprar productos o servicios para sus mascotas.

Durante lo que queda de septiembre, las personas usuarias de la billetera digital de Banco Provincia pueden acceder a un 30% de descuento en veterinarias y Pet Shops todos los sábados.

El beneficio tiene un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. Como la promoción se aplica durante los sábados de septiembre, quienes aprovechen los dos últimos sábados del mes pueden conseguir hasta $16.000 de reintegro.

¿Cómo conseguir el reintegro de $16.000 con Cuenta DNI?

Para alcanzar el máximo beneficio semanal, es necesario realizar compras por $26.650 en los comercios adheridos. De esta manera, el 30% de descuento permite llegar al tope de $8.000.

Para alcanzar el máximo beneficio semanal, es necesario realizar compras por $26.650 en los comercios adheridos. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

El beneficio funciona de la siguiente manera:

Descuento: 30%.

Día: todos los sábados de septiembre.

Tope de reintegro: $8.000 por semana y por persona.

Consumo necesario para alcanzar el tope: $26.650.

Por lo tanto, quienes todavía no utilizaron la promoción pueden aprovechar los dos últimos sábados de septiembre y obtener hasta $8.000 de reintegro en cada semana, siempre que realicen los consumos necesarios.

¿Dónde se puede usar el descuento de Cuenta DNI para mascotas?

La promoción está destinada a compras realizadas en veterinarias y Pet Shops adheridos a Cuenta DNI. El descuento alcanza los consumos que se realicen en los comercios incluidos dentro de la promoción.

El beneficio está pensado para compras vinculadas al cuidado y bienestar de las mascotas. Antes de realizar una compra, es importante verificar que el establecimiento participe de la promoción correspondiente.

Además del beneficio para veterinarias y Pet Shops, Cuenta DNI mantiene durante septiembre otras promociones en distintos rubros, entre ellos comercios de cercanía, ferias y mercados, gastronomía, farmacias y perfumerías.

¿Qué otras promociones tiene Cuenta DNI en septiembre?

Durante septiembre, la billetera digital de Banco Provincia ofrece descuentos en diferentes días y rubros. Las condiciones varían según el comercio, el porcentaje de descuento y el tope establecido para cada promoción.

Entre los principales beneficios se encuentran:

Comercios de cercanía : 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana y persona.

Ferias y mercados bonaerenses : 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana y persona.

Garrafas : 40% de descuento todos los días, con un tope unificado de $18.000 por mes y persona.

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes : 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

Gastronomía : 25% de descuento los sábados y domingos, con tope de $8.000 por semana y persona.

YPF Full : 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos, con tope de $8.000 por semana y persona.

Marcas destacadas : 30% de descuento todos los días, con tope de $15.000 por mes y persona.

Librerías de texto : 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

Las promociones tienen condiciones específicas según cada rubro y comercio adherido. Para aprovecharlas, las personas usuarias deben consultar las condiciones vigentes de Cuenta DNI antes de realizar el pago.