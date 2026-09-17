Los jubilados y pensionados de ANSES recibirán una nueva actualización de sus haberes en octubre de 2026.

El incremento se determinaría de acuerdo con el esquema de movilidad previsional vigente, que establece actualizaciones mensuales de los haberes en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada dos meses antes.

De esta manera, el aumento correspondiente a octubre de 2026 tomaría como referencia la inflación de agosto, que fue del 1,7%, según el dato difundido por el INDEC.

Cuánto cobran los jubilados en octubre

Con la actualización del 1,7%, los haberes previsionales tendrán nuevos valores a partir de octubre:

Jubilación mínima: $435.919,96.

Jubilación máxima: $2.933.328,56.

Los importes se calculan sobre los haberes vigentes durante septiembre y quedarán sujetos a la confirmación oficial de ANSES, que deberá publicar los montos definitivos para octubre.

Cambian las jubilaciones: el Gobierno confirmó un nuevo incremento y estos serán los montos a cobrar.

Qué pasará con el bono de $70.000

En septiembre, el Gobierno otorgó un refuerzo de hasta $70.000 destinado a jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos.

Por el momento, no se confirmó si este beneficio continuará durante octubre. En caso de que se mantenga por el mismo valor, los titulares de una jubilación mínima pasarían a recibir $505.919,96 en total.

Si finalmente no se otorga el bono, el haber mínimo previsto para octubre será de $435.919,96 , correspondiente al aumento del 1,7%.

¿Cuándo cobran los jubilados en octubre?

El calendario de pagos de octubre todavía no fue confirmado oficialmente por ANSES. Sin embargo, de mantenerse el esquema habitual de acreditación según la terminación del DNI, las fechas de cobro podrían ser las siguientes:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2: 13 de octubre

DNI terminados en 3: 14 de octubre

DNI terminados en 4: 15 de octubre

DNI terminados en 5: 16 de octubre

DNI terminados en 6: 17 de octubre

DNI terminados en 7: 20 de octubre

DNI terminados en 8: 21 de octubre

DNI terminados en 9: 22 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo