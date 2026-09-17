Quienes cobran la Prestación por Desempleo y consiguen un trabajo formal deben realizar un trámite ante ANSES para informar la nueva situación laboral.

La gestión tiene un plazo específico y es importante cumplirlo para evitar inconvenientes con el beneficio.

El organismo establece que la persona que se incorpora a un nuevo empleo debe solicitar la suspensión de la Prestación por Desempleo dentro de los 5 días hábiles administrativos.

Quiénes deben suspender la Prestación por Desempleo de ANSES

El trámite corresponde a quienes están cobrando la Prestación por Desempleo y comienzan una nueva actividad laboral formal.

ANSES establece que la suspensión debe solicitarse por escrito dentro de los cinco días hábiles administrativos desde la incorporación al nuevo trabajo.

Es importante conservar la constancia de la solicitud de suspensión, ya que permite acreditar que el beneficiario realizó el trámite correspondiente.

Cómo hacer el trámite de suspensión ante ANSES

El organismo establece que la persona que se incorpora a un nuevo empleo debe solicitar la suspensión de la Prestación por Desempleo dentro de los 5 días hábiles administrativos. (Foto: Shutterstock)

La solicitud puede realizarse personalmente en una oficina de ANSES, mediante telegrama o carta documento dirigida a la oficina correspondiente, o a través de una persona autorizada.

Si el trámite lo realiza otra persona, debe presentar una nota del titular con sus datos, los de la persona autorizada, el motivo de la solicitud, la fecha de incorporación al nuevo trabajo y la firma correspondiente.

El trámite debe efectuarse dentro de los 5 días hábiles administrativos desde el comienzo de la nueva actividad laboral.

Qué pasa si no se suspende la Prestación por Desempleo

ANSES establece como obligación del beneficiario solicitar la suspensión cuando se incorpora a un nuevo trabajo, por lo que no corresponde continuar cobrando la prestación mientras se mantiene la nueva actividad laboral.

La falta de suspensión o una suspensión realizada fuera de término puede generar consecuencias sobre el beneficio , por lo que ANSES recomienda cumplir con el plazo establecido.

Si la persona vuelve a quedar sin trabajo, puede existir la posibilidad de reactivar la prestación, de acuerdo con las condiciones y el procedimiento que establezca ANSES para cada caso.