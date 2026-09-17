Los jubilados y pensionados de ANSES recibirán una nueva actualización en sus haberes a partir de octubre de 2026. El aumento sería del 1,7%, de acuerdo con la variación de la inflación registrada en agosto y difundida por el INDEC.

El incremento surge del esquema de movilidad previsional vigente, que determina ajustes mensuales según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada dos meses antes.

Por este mecanismo, el dato de inflación de agosto define el porcentaje de actualización que correspondería aplicar a las jubilaciones y pensiones en octubre.

Aumento a jubilados de octubre: cuánto cobrarán

La inflación de agosto 2026 fue de un 1,7%. Este será el incremento que recibirán los haberes de los adultos mayores a partir de octubre.

Los montos aproximados a cobrar serán de:

Jubilación mínima: $ 435.919,96.

Jubilación máxima: $ 2.933.328,56.

Los importes se calculan sobre los haberes vigentes durante septiembre y quedarán sujetos a la confirmación oficial de ANSES, que deberá publicar los montos definitivos para octubre.

JUBILADOS Fuente: Shutterstock Migma__Agency

Qué pasará con el bono de $70.000 en octubre

En septiembre, el Gobierno otorgó un refuerzo de hasta $ 70.000 destinado a jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos y un monto proporcional para quienes superen esta cifra.

Por el momento, no se confirmó si este beneficio continuará durante octubre. En caso de que se mantenga por el mismo valor, los titulares de una jubilación mínima pasarían a recibir $ 505.919,96 en total.

Calendario de pagos de octubre: cuándo cobran los jubilados y pensionados de ANSES

El calendario de pagos de octubre todavía no fue confirmado oficialmente por ANSES. Sin embargo, de mantenerse el esquema habitual de acreditación según la terminación del DNI, las fechas de cobro podrían ser las siguientes:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2: 13 de octubre

DNI terminados en 3: 14 de octubre

DNI terminados en 4: 15 de octubre

DNI terminados en 5: 16 de octubre

DNI terminados en 6: 17 de octubre

DNI terminados en 7: 20 de octubre

DNI terminados en 8: 21 de octubre

DNI terminados en 9: 22 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo