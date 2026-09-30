Estas infusiones son las más consumidas de Argentina.

El mate y el café son dos de las bebidas más elegidas para consumir a lo largo del día, especialmente cuando se busca combatir el cansancio.

En este contexto, un estudio realizado por equipos de investigadores de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) determinó cuál puede ser la mejor opción para adquirir energía durante del día.

Para estudiar los efectos de cada bebida sobre el cuerpo humano, se examinaron las diferentes concentraciones de cafeína.

Cuál es la bebida que tiene más cafeína y puede ayudar a recuperar la energía

El estudio determinó que los valores de la cafeína dependen del método de preparación de la bebida: por ejemplo, un café espresso registró entre 225 y 533,9 miligramos de cafeína cada 100 mililitros, mientras que el café filtrado tuvo entre 60,2 y 119 mg cada 100 ml. En el caso del café instantáneo, la concentración se ubicó entre 39,9 y 60,2 mg cada 100 ml.

Por otro lado, el mate presentó concentraciones menores por cada 100 mililitros en la primera ronda. En las muestras analizadas, la segunda cebada alcanzó alrededor de 70 mg de cafeína cada 100 ml, tanto para la yerba con palo como para el producto sin palo: la concentración disminuyó parcialmente a medida que se consumió la yerba.

Sin embargo, el mate tiene la particularidad de que no se consume en una sola porción, sino que la misma yerba se somete a múltiples cebadas (generalmente hasta que se termina el agua del termo). Por eso, la cantidad total de cafeína incorporada depende de cuánto dure el mate.

En términos de concentración de cafeína, el espresso presentó los valores más altos entre las preparaciones analizadas. Esto significa que puede aportar una dosis elevada del estimulante al consumir sólo una taza.

Mate cocido: cuánta cafeína tiene

El estudio también incluyó el mate cocido, una preparación diferente que también es una alternativa en desayunos y meriendas.

Las muestras analizadas presentaron concentraciones de entre 17,3 y 18,4 mg de cafeína cada 100 ml. Al considerar una “porción” tradicional de 250 ml, los investigadores calcularon un consumo de aproximadamente 45 mg de cafeína.

De esta forma, el mate cocido presentó una concentración bastante menor que las preparaciones de café y mate.

¿Cuáles son las variables que cambian la concentración de cafeína en las bebidas?

La graduación de la cafeína depende de distintos factores como la preparación de la bebida. Fuente: Shutterstock

La cantidad de cafeína que llega finalmente a la bebida depende de distintas variables del proceso de preparación:

Cantidad de café o yerba: cuanto mayor sea la cantidad utilizada, mayor será la cantidad de cafeína disponible para extraer.

Proporción de agua: una menor cantidad de agua en relación con el café puede generar una bebida con mayor concentración de cafeína.

Temperatura: el agua caliente favorece la extracción de cafeína.

Tiempo de contacto: el período durante el cual el agua está en contacto con el café o la yerba influye en cuánto estimulante pasa a la bebida.

Método de extracción: espresso, filtrado, instantáneo o mate utilizan procedimientos diferentes y, por lo tanto, pueden generar concentraciones distintas.

Tamaño de las partículas: en el café, el grado de molienda modifica la superficie que entra en contacto con el agua y puede afectar la extracción.

Presión: en el espresso, la presión utilizada durante la preparación también interviene en el proceso de extracción.

Cantidad de cebadas: en el mate, cada nueva carga de agua permite extraer cafeína de la yerba, por lo que el aporte cambia a lo largo del consumo.

Entonces, ¿qué bebida es mejor incluir diariamente para estimular la energía?

Si la idea es incorporar cafeína para combatir el cansancio, el café puede aportar una dosis más elevada del estimulante en una porción chica como una taza.

La elección varía en cómo se consume cada bebida y de la cantidad total que se busca incorporar. Quienes buscan un aporte más concentrado pueden encontrarlo en determinadas preparaciones de café, mientras que el mate ofrece una incorporación más gradual.

Algo importante que hay que tener en cuenta es no excederse con la cantidad de cafeína incorporada en un corto lapso de tiempo.

Cuáles son los riesgos de consumir cafeína en exceso

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), el consumo excesivo de cafeína puede generar distintos efectos negativos en el cuerpo.

Entre las principales consecuencias se encuentran:

Insomnio y alteraciones del sueño: puede dificultar conciliar el sueño o afectar su calidad si se consume antes de ir a dormir.

Nerviosismo y ansiedad: en cantidades elevadas puede provocar inquietud, temblores o sensación de nerviosismo.

Aumento de la frecuencia cardíaca: algunas personas pueden experimentar palpitaciones o una aceleración de los latidos.

Presión arterial elevada: la cafeína puede producir un aumento temporal de la presión arterial.

Dolor de cabeza: el consumo excesivo puede generar cefaleas en algunas personas.

Malestar digestivo: también puede provocar náuseas o molestias estomacales.

Como referencia, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) señala que el valor recomendable de ingesta en adultos sanos es de 400 miligramos de cafeína al día para evitar efectos negativos.