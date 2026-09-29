Jubilados y pensionados de Argentina cobrarán sus haberes de octubre con un incremento del 1,66%, según la última actualización que difundió la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El comunicado que emitió el organismo gubernamental a todos los beneficiarios del país llega en la antesala del comienzo de los depósitos correspondientes a este mes.

El aumento previsto para el corriente mes se anunció con la reconfirmación del bono de $70.000 que percibirán los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos.

¿Cuánto cobran los jubilados con haberes mínimos en octubre?

Los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos verán acreditado su dinero, en las fechas que estipula el calendario de pagos de ANSES, con una suba del 1,66%.

Los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos verán acreditado su dinero, en las fechas que estipula el calendario de pagos de ANSES, con una suba del 1,66%. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock New Africa

Cabe recordar que el incremento se da por la fórmula de movilidad, que toma como referencia el IPC de agosto publicado por el INDEC.

De esta manera, los beneficiarios que perciban la mínima cobrarán con aumento un total de $435.748,51. Con el bono de $70.000, el total que percibirán asciende a los $505.748,51.

Para aquellos ciudadanos que superen el mínimo establecido, tendrá un plus proporcional hasta alcanzar la suma de

¿A cuánto asciende la PUAM y las PNC con los nuevos aumentos?

ANSES detalló en su sitio web oficial los montos establecidos para cada asignación, ya que varían para los distintos grupos de beneficiarios.

Para quienes cobren la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto establecido para octubre asciende a los $418.598,81 ($348.598,81 de haber con aumento + $70.000 de bono).

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, el total que cobrarán los beneficiarios a partir del próximo mes será de $375.023,96 ($305.023,96 de haber con aumento + $70.000).

¿Cuánto cobrarán los titulares de AUH en octubre?

Por su parte, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $156.588; la AUH por Hijo con Discapacidad, a $509.863, y la Asignación Familiar por Hijo, a $78.304 para el primer rango de ingresos.