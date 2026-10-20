La ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) permite que los trabajadores que se desempeñen en ciertos rubros accedan a la jubilación antes de lo que marca el sistema previsional actual, que establece 65 años para hombres y 60 para mujeres.

La medida dispuesta por el organismo está destinada para quienes se desempeñan en trabajos catalogados como riesgosos o insalubres.

Según establece la ANSES “ el trabajo riesgoso o insalubre es aquel que se realiza en lugares donde las condiciones, la modalidad o la naturaleza del trabajo afectan a la salud ”.

Qué trabajadores pueden jubilarse antes

La Administración Nacional de la Seguridad Social permite que las personas que cumplan con los años de aportes establecidos podrán acceder a la jubilación “antes de tiempo”.

Los rubros, por su parte, son:

Ambientes insalubres:

Edad jubilatoria: Hombres, 55 años; mujeres, 52 años.

Años de aportes: 30 años.

Antártida e Islas del Atlántico Sur:

Edad jubilatoria: Hombres y mujeres, 55 años.

Años de aportes: 30 años.

Ferroviarios:

Edad jubilatoria: Hombres, 55 años; mujeres, 52 años.

Años de aportes: 30 años.

Gráficos:

Edad jubilatoria: Hombres, 55 años.

Años de aportes: 30 años.

Edificio de ANSES.

Hiladores y dofeadores del rayón:

Edad jubilatoria: Hombres y mujeres, 50 años.

Años de aportes: 30 años.

Metalúrgicos:

Edad jubilatoria: Hombres, 50 años.

Años de aportes: 25 años.

Mineros:

Tareas mineras a cielo abierto

Edad jubilatoria: Hombres, 55 años; mujeres, 52 años.

Años de aportes: 30 años.

Tareas mineras subterráneas

Edad jubilatoria: Hombres, 50 años.

Años de aportes: 25 años.

Tareas de forja y fragua

Edad jubilatoria: Hombres, 50 años.

Años de aportes: 25 años.

Personal de la industria cárnica:

Edad jubilatoria: Hombres, 55 años; mujeres, 50 años.

Años de aportes: Hombres, 30 años; mujeres, 27 años.

Personal de salud:

Edad jubilatoria: Hombres, 55 años; mujeres, 52 años.

Años de aportes: 30 años.

Personal de seguridad operativa industrial:

Edad jubilatoria: Hombres, 55 años.

Años de aportes: 30 años.

Personal de servicios eléctricos:

Edad jubilatoria: Hombres, 55 años.

Años de aportes: 30 años.

Personal de transporte de carga:

Relación de dependencia

Edad jubilatoria: Hombres, 55 años.

Años de aportes: 25 años.

Autónomos:

Edad jubilatoria: Hombres, 60 años.

Años de aportes: 30 años.

Personal del Teatro Colón:

Ballet estable y contratado

Edad jubilatoria: Hombres y mujeres, 40 años.

Años de aportes: 20 años.

Cantantes líricos

Edad jubilatoria: Hombres, 65 años; mujeres, 60 años.

Años de aportes: Hombres, 25 años; mujeres, 20 años.

Petrolíferos y gasíferos:

Edad jubilatoria: Hombres, 50 años.

Años de aportes: 25 años.

Recolectores de residuos:

Edad jubilatoria: Hombres, 55 años.

Años de aportes: 25 años.

Telefónicos:

Edad jubilatoria: Mujeres, 50 años.

Años de aportes: 25 años.

Telégrafos y radiotelégrafos:

Edad jubilatoria: Hombres, 55 años; mujeres, 50 años.

Años de aportes: Hombres, 30 años; mujeres, 25 años.

Transportistas:

Edad jubilatoria: Hombres, 55 años; mujeres, 52 años.

Años de aportes: 30 años.

Vidrieros:

Edad jubilatoria: Hombres, 50 años.

Años de aportes: 25 años.

Cómo iniciar el trámite de la jubilación

Para iniciar el trámite de la jubilación se debe solicitar un turno ante la ANSES y presentar toda la documentación solicitada y completar el formulario de “Solicitud de prestaciones previsionales” (P.S. 6.18).

Además, se debe consultar el historial laboral para corroborar que figuren todos los años de aporte. Una vez hecho esto, se saca un turno, al cual hay que asistir con DNI y los papeles solicitados.