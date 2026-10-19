Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de ANSES pueden acceder a descuentos y reintegros en supermercados y comercios adheridos mediante el programa Beneficios Capital Humano.

Para aprovecharlos, deben cumplir con las condiciones de cada promoción y utilizar los medios de pago habilitados.

El programa de Beneficios Capital Humano–ANSES ofrece descuentos y reintegros en más de 7.000 comercios y en las principales cadenas de supermercados del país, que reúnen más de 12.000 puntos de venta.

Según la información oficial, los descuentos generales en supermercados parten del 10% y, en algunos casos, no tienen tope de reintegro. También hay promociones del 20% en artículos de perfumería y limpieza.

¿Cómo acceder a los descuentos de ANSES en supermercados?

Para acceder a los beneficios generales del programa, los jubilados y pensionados deben pagar sus compras con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta bancaria en la que cobran sus haberes.

No es necesario realizar una inscripción previa para acceder a los descuentos generales. Sin embargo, las promociones adicionales de los bancos pueden exigir el uso de aplicaciones, tarjetas o medios de pago específicos.

Descuentos a jubilados y pensionados de ANSES. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué descuentos hay en supermercados para jubilados y pensionados?

La página oficial del programa informa descuentos generales en distintas cadenas. Entre las promociones publicadas se encuentran:

Disco, Jumbo y Vea: 10% de descuento general y 20% en perfumería y limpieza, sin tope de reintegro según las condiciones informadas.

Coto y La Anónima : 10% de descuento general sin tope, con exclusiones para determinados productos.

Josimar: 15% de descuento general sin tope, sujeto a las exclusiones previstas.

Carrefour: 10% de descuento, con un tope de reintegro informado de $ 35.000.

Día: 10% de descuento, con un tope de $ 2.000 por transacción.

Chango Más: 10% de descuento, con un tope informado de $ 15.000.

Las condiciones pueden variar según el comercio y la vigencia de la promoción. Por eso, conviene consultar los términos actualizados antes de realizar la compra.

¿Qué descuentos adicionales ofrecen los bancos?

Además de los beneficios generales, algunas entidades financieras ofrecen promociones adicionales para quienes cobran su jubilación o pensión en ellas.

Banco Nación: la página oficial informa un reintegro adicional del 5% en supermercados adheridos, con un tope semanal de $ 5.000 y mensual de $ 20.000. Se debe pagar con tarjeta de débito o crédito mediante BNA+ MODO.

Banco Galicia: ofrece hasta un 25% de ahorro y tres cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito. El tope informado es de $ 20.000 mensuales en supermercados.

Banco Supervielle : ofrece un 20% de descuento los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más, con un tope de $ 25.000 pagando con débito o de $ 15.000 mediante QR.

Banco Patagonia: la página oficial informa descuentos de hasta el 35% en supermercados adheridos, con un tope mensual de hasta $ 40.000, según las condiciones de cada promoción.

Los descuentos bancarios tienen requisitos propios y no necesariamente se acumulan con todas las promociones de los supermercados.

¿Dónde consultar los comercios adheridos?

Los jubilados y pensionados pueden consultar los comercios participantes y las condiciones del programa en la página oficial de Beneficios Capital Humano–ANSES.

También pueden revisar las promociones vigentes en los sitios oficiales de los bancos donde cobran sus haberes. De esta manera, podrán confirmar qué descuento corresponde a cada compra y cuál es el medio de pago necesario para obtenerlo.