El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, anunció en conferencia de prensa que en los próximos días el Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley que habilita la jubilación a los 60 años de edad con 30 años de aportes. Reafirmó que la edad de retiro general se mantiene en 65 años, pero la norma propondrá una opción voluntaria de retiro anticipado para quienes lo deseen.

Sánchez aseguró que las personas que opten por jubilarse entre los 60 y los 65 años lo harán “en iguales o mejores condiciones” que las vigentes antes de la última reforma del gobierno anterior. Precisó que el beneficio alcanzará a quienes aportan al Banco de Previsión Social (BPS) y a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), y que podrá extenderse a las cajas paraestatales si así se decide.

El secretario presidencia enfatizó que la iniciativa es “una ley general, para todos los uruguayos” y que cada persona podrá elegir el momento de su retiro. También indicó que quienes posterguen su jubilación hasta los 65 años o más recibirán incentivos en forma de prestaciones más altas.

Respecto a la sustentabilidad del sistema previsional, Sánchez sostuvo con firmeza que el proyecto “no genera erosiones en el sistema” y que se trata de beneficios compatibles con la sostenibilidad financiera. Señaló que el diseño busca equilibrar la ampliación de opciones con la preservación de las finanzas públicas.

El anuncio se da en el marco de otras políticas sociales y laborales destacadas por el gobierno, y abrirá un debate parlamentario sobre el alcance, los mecanismos de cálculo de las prestaciones y la eventual incorporación de las cajas paraestatales.