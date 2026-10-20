A través de la fórmula de movilidad por IPC (Índice de Precios al Consumidor) se estableció que el incremento para las jubilaciones, pensiones y el resto de las prestaciones sociales de ANSES, será del 1,9% en noviembre.
Con esta nueva actualización, la jubilación mínima ascendería $ 444.028 y el haber máximo se ubicaría en $ 2.988.000.
Por su parte, la jubilación mínima podría incrementarse en el caso que el Gobierno Nacional emita nuevamente el bono extraordinario de $70.000.
Cómo quedarían las jubilaciones en noviembre
Con la aplicación del 1,9% de aumento para las jubilaciones y pensiones en noviembre, los haberes emitidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social quedarían de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $ 444.028.
- Jubilación máxima: $ 2.988.000.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 355.222.
- Pensiones No Contributivas (PNC): $ 310.819.
- Pensión para Madres de siete hijos o más: $444.028.
Por su parte, los montos aún no fueron confirmados oficialmente por ANSES. Sin embargo, las estimaciones se basan en la fórmula de movilidad previsional vigente, establecida por el DNU 274/2024, que dispone la actualización mensual de jubilaciones y pensiones según las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.
¿Qué pasará con el bono de $ 70.000 de ANSES?
El bono de $ 70.000 destinado para los jubilados y pensionados que cobran la mínima es un beneficio adicional que se entrega junto con los haberes.
Sin embargo, aún no se confirmó si será entregado o no y en caso de que efectivamente sea entregado, la jubilación mínima ascendería a $ 514.027.
Cómo quedarían las jubilaciones y pensiones con el bono
- Jubilación mínima: $514.027.
- PUAM: $425.222.
- PNC por invalidez o vejez: $380.819.
Cuándo cobrarían los jubilados y pensionados en noviembre
A falta de la confirmación oficial de ANSES, el cronograma de pagos para jubilados y pensionados para el mes de noviembre se diagramaría de la siguiente manera:
- DNI terminado en 0: lunes 9 de noviembre.
- DNI terminado en 1: martes 10 de noviembre.
- DNI terminado en 2: miércoles 11 de noviembre.
- DNI terminado en 3: jueves 12 de noviembre.
- DNI terminado en 4: viernes 13 de noviembre.
- DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre.
- DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre.
- DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre.
- DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre.
- DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre.