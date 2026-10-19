La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pondrá en marcha un nuevo procedimiento para la liquidación del 20% retenido de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

La medida, que entrará en vigencia el 1 de noviembre, implementa un sistema automático de intercambio de datos entre organismos públicos que permitirá validar el c umplimiento de los controles sanitarios y de escolaridad .

De esta forma, se podrán acreditar los requisitos correspondientes sin necesidad de presentar la Libreta AUH para los titulares de la prestación, siempre y cuando la información esté disponible en los registros oficiales.

No obstante, esta modificación no implica que el documento desaparezca. La Libreta AUH seguirá siendo necesaria cuando los organismos públicos no cuenten con la información requerida o el beneficiario deba iniciar un reclamo.

ANSES paga montos y beneficios diferentes para AUH y SUAF. Fuente: Shutterstock Arlette Lopez

ANSES: cómo cobrar el 20% retenido de la AUH a partir de noviembre

Los beneficiarios de la asignación cobran el 80% del monto bruto cada mes y el 20% restante queda reservado para cuando presenten la Libreta, documento que certifica los controles médicos y la escolaridad de los menores.

El nuevo mecanismo funcionará mediante un sistema seguro de intercambio de datos entre ANSES, la Secretaría de Educación y el Ministerio de Salud.

De esta manera, la validación de los requisitos de escolaridad, vacunación y controles médicos dejará de depender exclusivamente de los formularios que presentan los titulares.

La información se verificará de acuerdo con la edad de los menores:

Para los niños y adolescentes de 5 a 17 años , ANSES recibirá de forma automática los datos vinculados con el cumplimiento de las condiciones de educación y salud.

Para los menores de hasta 4 años inclusive, se utilizará la información sanitaria para verificar los controles médicos y el cumplimiento del calendario de vacunación.

Ahora, la presentación de la Libreta solo será necesaria cuando el Estado no pueda verificar de forma automática alguno de los requisitos. Si el cruce de información permite acreditar las condiciones exigidas, el trámite presencial y la certificación en papel dejan de ser necesarios.

Cuánto cobra la AUH en octubre

ANSES aplicó un aumento del 1,66% a las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares a partir de octubre. Esta medida fue establecida mediante la Resolución 283/2026, publicada en el Boletín Oficial.

El monto bruto de la AUH pasó a ser de $ 156.588, pero del total se liquidarán $ 125.270,40 y quedará retenido el 20% equivalente a $ 31.317,60.

En caso de la AUH por discapacidad, el valor general es de $ 509.863 por hijo. En estos casos, se pagará un haber neto del 80% equivalente a $ 407.890,40.