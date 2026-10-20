Video: así fue el robo de $1.500.000 por el que acusan al padre de Agostina Páez en Santiago del Estero.

En esta noticia El video que muestra el robo por el que acusan al padre de Agostina Páez

Mariano Páez, el padre de Agostina, la joven abogada que estuvo detenida en Brasil por gestos racista, fue apresado junto con su pareja por el delito de hurto. Este lunes se conoció el video que muestra la situación por la que se lo acusa.

El hombre se encuentra detenido desde fines de la semana pasada junto con María Baule y ambos están acusados de haber robado $1.5 millones de un local de materiales de construcción en la ciudad de Termas de Río Hondo en la provincia de Santiago del Estero.

El video que muestra el robo por el que acusan al padre de Agostina Páez

El abogado Sebastián Robles confirmó señaló que la aprehensión fue llevada adelante en el domicilio de Páez y que luego fue trasladado al Centro Único de Detención. El denunciante es el representante de una empresa de materiales para construcción, luego de que el señalado y su pareja se presentaron, el pasado 10 de octubre en el local.

En el video se puede ver que, mientras ambos se encontraban frente al mostrador, una de las cajeras deja un fajo de un millón y medio de pesos, la joven se distrajo y Mariano Páez habría tomado el dinero para dárselo a su acompañante, María Batule, de 34 años. A continuación, ambos se retiraron del establecimiento.

Una vez realizada la acusación formal, los oficiales realizaron las investigaciones correspondientes, así como la búsqueda de imágenes en las cámaras de seguridad del local que derivaron en un allanamiento en el domicilio que se llevó adelante a través del Departamento Robo y Hurto de Las Termas. Batule fue acusada como coautora y se incautaron $632.600, una camioneta y ropa -que es la misma que se puede ver en las cámaras de seguridad-.