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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) establece una serie de requisitos para acceder a la Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos o más.

Según la Resolución 266/2018, el cobro de esta prestación, instituida por la Ley 23.746, es incompatible con la percepción de otras prestaciones contributivas o no contributivas otorgadas por organismos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esta restricción incluye beneficios como la Asignación Universal por Hijo (AUH).

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Qué dice la normativa sobre la AUH y la pensión

De acuerdo con la información oficial de argentina.gob.ar, no se puede cobrar la Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos si la solicitante percibe prestaciones contributivas o no contributivas nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La PNC para Madre de 7 hijos, instituida en la Ley 23.746, es incompatible con el cobro de otras prestaciones de esas características. Así también se detalla en Resolución 266/2018 de ANSES, que reafirma los requisitos para poder percibir el pago.

Por lo tanto, una beneficiaria no puede percibir simultáneamente la pensión y la AUH. Esta condición se refiere al cobro concurrente de ambas prestaciones.

Pensionados de ANSES.
Pensionados de ANSES.

Cuáles son los requisitos para cobrar la Pensión para Madre de 7 hijos

Según la información oficial del Gobierno nacional, pueden solicitar esta prestación las madres que tengan o hayan tenido siete hijos o más, incluidos los adoptados, independientemente de su edad y estado civil.

Entre los requisitos se encuentran:

  • Ser argentina o naturalizada. Para las personas extranjeras, se exige una residencia mínima de 15 años en el país.
  • No cobrar una jubilación, pensión o retiro de carácter contributivo o no contributivo.
  • No estar cobrando una Asignación Familiar por Hijo, Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo.
  • No contar con bienes, ingresos o recursos suficientes para la subsistencia propia y del grupo familiar, de acuerdo con los requisitos aplicables.
  • La pensión es mensual y vitalicia, y su monto equivale a una jubilación mínima, sujeto a las actualizaciones correspondientes.

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Cómo tramitar la pensión en ANSES

Para iniciar el trámite, la persona interesada debe ingresar a Mi ANSES y verificar que sus datos personales y los vínculos familiares estén actualizados.

Luego, debe presentarse en una oficina de ANSES sin turno con la documentación requerida. El trámite es gratuito.

La información oficial y los requisitos completos están disponibles en la página del Gobierno nacional sobre la Pensión No Contributiva para Madre de 7 o más hijos.