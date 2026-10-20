ANSES contempla distintas causas de suspensión y baja de la Pensión No Contributiva.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) establece cuáles son los criterios que habilitan la suspensión de la Pensión No Contributiva, la prestación destinada a las personas en situación de vulnerabilidad económica tras un accidente laboral que obliga a pausar la vida laboral.

Según el motivo, el beneficiario puede tener distintas alternativas para regularizar su situación y debe iniciar el trámite para solicitar la rehabilitación del cobro.

Qué es la PNC por invalidez y a quién está destinada

La Pensión No Contributiva por invalidez es una suma de dinero mensual para personas con problemas de salud o en situación de vulnerabilidad social. Se llama “no contributiva” porque se puede cobrar sin haber realizado aportes.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) evalúa los requisitos y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se encarga del pago.

Para acceder, se debe presentar el Certificado Médico Oficial y una evaluación socioeconómica, no tener trabajo formal ni estar inscripto en el régimen general o simplificado, y no percibir otra jubilación o pensión. También se exige no tener bienes, ingresos ni recursos suficientes.

Suspensión y caducidad: dos situaciones distintas

La suspensión interrumpe temporalmente el pago, mientras que la caducidad implica la finalización definitiva del beneficio.

La diferencia es importante porque en el primer caso el titular puede pedir que se restablezca la prestación si demuestra que le corresponde.

A su vez, una suspensión puede transformarse en caducidad si se verifica alguna de las causales previstas en la norma.

Causas de suspensión

Incumplimiento de las obligaciones del beneficiario.

Inasistencia a varias citaciones por trámites vinculados a la pensión.

Cobro de la pensión sabiendo que no corresponde.

Detención del titular por orden de la justicia.

Ocurrencia de alguna circunstancia que da lugar a la caducidad.

Acceso a un empleo formal o inscripción en el régimen general o simplificado (la suspensión dura mientras se mantenga esa situación).

Causas de caducidad

Fallecimiento del titular, o fallecimiento presunto declarado judicialmente.

Renuncia a la prestación.

Abandono del país.

Falta de cobro durante tres meses consecutivos sin causa justificada.

Incompatibilidad con otras prestaciones.

Fin de la situación que motivó el otorgamiento de la pensión.

Condena a prisión o reclusión.

Qué pasa si el titular empieza a trabajar

El Gobierno nacional establece distintos criterios para suspender o dar de baja una Pensión No Contributiva. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Quien accede a un empleo formal o se inscribe en el régimen general o simplificado no pierde automáticamente la pensión: el pago queda suspendido mientras dure esa situación.

Es una de las razones más frecuentes de suspensión y conviene tenerla presente antes de aceptar un trabajo o de darse de alta.

Cuando termina la relación laboral o se da de baja la inscripción, el titular puede pedir la rehabilitación por los canales ordinarios de la agencia, sin importar el motivo del cese.

Auditorías: qué hacer si llega una citación

La ANDIS puede auditar las pensiones por invalidez laboral otorgadas. Los beneficiarios alcanzados son notificados por carta de documento para presentarse a un turno con su DNI y la documentación médica actualizada que acredite su condición.

Presentarse sin esos documentos se considera un incumplimiento de las obligaciones del beneficiario, y no asistir a las citaciones puede derivar en la suspensión del pago.

Cómo solicitar la rehabilitación de la PNC

Quienes tengan el pago suspendido pueden pedir la rehabilitación si demuestran que mantienen el derecho a la prestación. En este caso, el primer paso es conocer la causa de la suspensión y verificar qué hay que acreditar para revertirla.

Luego se recomienda:

Reunir la documentación necesaria: DNI, certificado médico actualizado y, si corresponde, constancia de baja laboral o de la inscripción en el régimen general o simplificado.

Presentar la solicitud por los canales oficiales de la agencia.

Conservar las constancias del trámite y consultar periódicamente el estado de la gestión.

La reactivación no es automática, ya que el organismo primero tiene que evaluar cada caso. Si la rehabilitación es rechazada, se puede apelar dentro de los 60 días de notificada la resolución.

A su vez, según el Decreto 843/2024, quien logra la rehabilitación no puede reclamar los pagos que no cobró durante la suspensión.