En esta noticia
Aunque no se le suela prestar mucha atención, los rieles de las ventanas son espacios de la casa con problemas frecuentes de higiene, ya que suelen quedar fuera de la rutina diaria de limpieza. Por eso, es habitual que estos espacios acumulen polvo, tierra y restos de humedad, lo que dificulta el funcionamiento de los marcos y en muchas ocasiones, genera malos olores.
Frente a este problema, existe un método casero para reciclar en el hogar que comenzó a ganar popularidad por su sorprendente efectividad. Solo requiere la combinación de dos productos: bicarbonato de sodio con papel film.
Aplicar esta técnica ayuda a remover la suciedad adherida y a neutralizar olores sin necesidad de productos químicos agresivos. Asimismo, evita la llegada de insectos que pueden sentirse atraídos. El motivo detrás del beneficio es que absorbe la humedad que se junta en esos rincones donde es imposible de evitar.
Bicarbonato de sodio y papel film: ¿Qué hace que este truco casero sea tan eficaz?
Una de las principales ventajas del bicarbonato es su capacidad para absorber la humedad y los olores sin rayar o generar daños en el material.
Asimismo, ayuda a prevenir la formación de moho, especialmente en ambientes húmedos o durante épocas de lluvias, donde la condensación suele acumularse en estos sectores.
Este truco también contribuye a mejorar el deslizamiento de las hojas de la ventana. Al eliminar residuos que generan fricción, se reduce el esfuerzo al abrir y cerrar, prolongando la vida útil del sistema corredizo.
¿Cómo limpiar un riel de manera eficaz con bicarbonato y papel film?
- Cubrir con papel film y dejar actuar entre 30 minutos y 2 horas.
- Aspirar el polvo suelto del riel para iniciar con la superficie lo más limpia posible.
- Retirar el film y frotar con un cepillo para eliminar la suciedad.
- Espolvorear bicarbonato a lo largo de todo el riel.
Trucos para limpiar superficies comunes en el hogar eficazmente
Este truco es especialmente efectivo en:
- Puertas y ventanales de balcón.
- Ventanas exteriores e interiores de toda la casa.
- Espejos de baño y dormitorios.
- Mesas ratona con tapa de vidrio.
- Mamparas y puertas de ducha (elimina el sarro y jabón acumulado).
- Vitrinas y exhibidores.
- Parabrisas de auto (con precaución en los bordes).
Errores comunes que arruinan el resultado
Evitemos estas equivocaciones comunes:
- No limpiar con sol directo: el calor provoca la evaporación rápida de la solución, dejando marcas. Seleccione horarios con menor incidencia solar o días nublados.
- Aplicar sobre vidrios calientes: esperar hasta que los vidrios alcancen la temperatura ambiente es indispensable.
- No secar completamente: la humedad residual atrae polvo con rapidez y genera manchas al evaporarse.
- Usar esponjas ásperas: las fibras metálicas o los estropajos duros ocasionan rayones en el vidrio. Utilice únic
Las claves de este truco casero
Además, el uso de bicarbonato es una alternativa económica y ecoamigable. Esta práctica se puede aplicar en diferentes superficies, garantizando resultados efectivos sin detergentes químicos.
Limpiar los rieles de las ventanas no solo mejora el ambiente, también brinda un espacio más agradable para la convivencia. Mantenerlos limpios puede aumentar la entrada de luz natural.
El bicarbonato de sodio constituye un producto polivalente que, empleándose de manera adecuada, convierte la limpieza de vidrios en una actividad sencilla, asequible y respetuosa con el medio ambiente.
Más noticias de limpieza
Noticias de tu interés
Mercados. Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del jueves 20 de agosto minuto a minuto
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 20 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.