Aunque no se le suela prestar mucha atención, los rieles de las ventanas son espacios de la casa con problemas frecuentes de higiene, ya que suelen quedar fuera de la rutina diaria de limpieza. Por eso, es habitual que estos espacios acumulen polvo, tierra y restos de humedad , lo que dificulta el funcionamiento de los marcos y en muchas ocasiones, genera malos olores.

Frente a este problema, existe un método casero para reciclar en el hogar que comenzó a ganar popularidad por su sorprendente efectividad. Solo requiere la combinación de dos productos: bicarbonato de sodio con papel film.

Aplicar esta técnica ayuda a remover la suciedad adherida y a neutralizar olores sin necesidad de productos químicos agresivos. Asimismo, evita la llegada de insectos que pueden sentirse atraídos. El motivo detrás del beneficio es que absorbe la humedad que se junta en esos rincones donde es imposible de evitar.

Bicarbonato de sodio y papel film: ¿Qué hace que este truco casero sea tan eficaz?

Una de las principales ventajas del bicarbonato es su capacidad para absorber la humedad y los olores sin rayar o generar daños en el material.

Asimismo, ayuda a prevenir la formación de moho, especialmente en ambientes húmedos o durante épocas de lluvias, donde la condensación suele acumularse en estos sectores.

Colocar bicarbonato de sodio y papel film en los rieles de la ventana: por qué lo recomiendan y para qué sirve (foto: archivo).

Este truco también contribuye a mejorar el deslizamiento de las hojas de la ventana. Al eliminar residuos que generan fricción, se reduce el esfuerzo al abrir y cerrar, prolongando la vida útil del sistema corredizo.

¿Cómo limpiar un riel de manera eficaz con bicarbonato y papel film?