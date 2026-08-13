Bruno Luengo tiene 29 años, es de Mar del Plata, pero hace 11 años decidió irse a vivir a España a buscar una nueva vida. Como todo emprendedor, hizó cursos y talleres hasta hoy dedicarse 100% a la peluquería en la ciudad de Madrid.

El comenzó a trabajar en relación de dependencia, pero a medida que avanzó con su formación decidió tener su propio espacio para desarrollarse como peluquero y barbero de forma exclusiva.

Actualmente, trabaja de 10 a 20 horas, los martes y viernes, mientras que los sábados la jornada corta a las 14 hs. Además, dispone de tiempo libre para el oscio y otros aspectos de su vida.

Su sueldo está entre los 3.000 y 6.000 euros mensuales. “ Se puede vivir y muy bien con el salario de un peluquero”, aseguró en una entrevista con Argentinos en Exterior.

De Argentina a España: cómo formó su negocio de peluquero

Bruno comenzó trabajando para la peluquería de otras personas. Sin embargo, se dio cuenta que armando su propio negocio iba a hacer la diferencia en presupuesto.

“La diferencia es grandísima entre trabajar para alguien y trabajar por tu cuenta, es cierto que es más difícil, porque ahora todo depende de vos, pero te abre muchas más puertas trabjar para vos que trabajar en una empresa”, aseguró el joven marplatense.

Peluquero argentino en España. Argentinos en el exterior

Actualmente su local está ubicado en Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, en las lejanías del centro de Madrid.

En esta misma línea, manifestó: “Me animé, probé y salió bien. Tenía miedo como todo al principio, pero salió bien”.

Cuánto gana como peluquero en España y cuánto trabaja

Durante la entrevista, el joven aseguró que al ser su propia peluquería tiene que trabajar más horas, “pero la ganancia es todo para uno”.

“Ganó entre 3.000 y 6.000 al mes. Trabajo de martes a viernes de 10 a 20 horas y los sábados hasta las 14 horas”, especificó.

Además, explicó que, a diferencia de lo que la gente cree, el trabajo aumenta en la temporada de verano: “Cierran muchas barberías y agarras clientes de otros negocios; mientras que tu cliente habitual en vez de venir una vez al mes, viene dos o tres veces porque hace calor”.

Ganó premios y hoy es de los peluqueros más distinguidos

Con el correr de los años, Bruno participó en concursos en España, ganó premios y fue considerado uno de los mejores en el rubro.

Desempeñó su labor en Mallorca y actualmente trabaja en la capital española. Según especificó llega a hacer hasta 23 cortes por día, pero la recaudación es 100% para él.