Los interesados en postularse tendrán que tomar nota del plazo para presentar la documentación, ya que vence el 30 de septiembre de 2026

Una convocatoria internacional mantiene abierta una oportunidad para argentinos que quieran realizar una pasantía posuniversitaria en Italia durante 2027.

La propuesta contempla una beca mensual de €1.500, además de cobertura de seguro, para proyectos de especialización o actualización de conocimientos.

La iniciativa corresponde a la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA) y cuenta con financiamiento de la Dirección general para la Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia.

Los interesados en postularse tendrán que tomar nota del plazo para presentar la documentación, ya que vence el 30 de septiembre de 2026 .

Emigrar a Italia: ¿quiénes pueden acceder a las becas de €1.500 mensuales?

La convocatoria está destinada a ciudadanos y residentes de los países latinoamericanos miembros de la IILA, entre ellos Argentina, que quieran desarrollar una pasantía posuniversitaria de especialización o actualización en Italia.

Uno de los requisitos excluyentes es tener hasta 35 años y contar con un título universitario directamente relacionado con el área elegida, además de experiencia comprobable.

Uno de los requisitos excluyentes es tener hasta 35 años y contar con un título universitario directamente relacionado con el área elegida, además de experiencia comprobable. (Fuente: Shutterstock)

Para las candidatas con hijos, el límite de edad se extiende un año por hijo, hasta un máximo de tres años.

Otra de las condiciones esenciales se vincula estar trabajando, investigado o colaborando con una entidad pública, privada, u ONG de América Latina, vinculada con la temática elegida.

Para aplicar a la convocatoria, se solicita acreditar esta relación mediante una carta de presentación de la institución que corresponda.

¿Qué carreras y áreas contempla la convocatoria para argentinos?

Las becas IILA-MAECI/DGCS contemplan cinco grandes áreas de especialización, con distintas temáticas cada una:

Agroalimentos y tecnologías alimentarias.

Sostenibilidad ambiental y energías renovables.

Ciencias de la vida y biotecnología.

Ciencias y tecnologías espaciales.

Patrimonio cultural y prácticas creativas contemporáneas.

Los proyectos que se aborden pueden enfocarse en investigaciones, trabajos de especialización o cursos vinculados con esas áreas.

Quienes apliquen, podrán quedarse en el país hasta el 31 de enero de 2028, como máximo.

¿Cómo postularse a la beca para estudiar en Italia?

Para participar, el candidato debe buscar por su cuenta una institución italiana o internacional con sede en el país donde se le permita desarrollar su proyecto.

Si la institución acepta la propuesta, deberá obtener una carta de aceptación oficial con los detalles del trabajo o curso.

La inscripción se realiza únicamente mediante el formulario online de la IILA, al cual puede accederse desde el siguiente enlace.

Algunos lineamientos a tener en cuenta: