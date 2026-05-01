El dólar oficial hoy viernes 1 de mayo cotiza a $ 1355 para la compra y $ 1405 para la venta en las pantallas del Banco Nación. De esta forma, la divisa, termina la semana en baja tras el zigzagueo que tuvo en las ruedas anteriores. El oficial se encamina a cerrar abril sin cambios respecto de marzo. Además, se ubica $ 75 por debajo del valor en el que concluyó 2025 ($ 1480). En tanto, el dólar mayorista se concluyó en $ 1352,20 para la compra y $ 1402,10 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1703,22. Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación. De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante abril los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,9% correspondiente al dato del IPC de febrero 2026. En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1826,50 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones. Por su parte, el dólar blue hoy viernes 1 de mayo cotiza a $ 1385 para la compra y $ 1405 para la venta. El paralelo cae por tercera rueda consecutiva y, desde que arrancó el año, acumula una baja de $ 125 (contra $ 1530 para la venta). Así, la brecha entre el oficial y el informal es nula. Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, este jueves la entidad adquirió u$s 207 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 7380 millones en 66 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 44.483 millones. El dólar oficial hoy viernes 1 de mayo cotiza a $ 1405 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco: El primer gran trade del año empieza a mostrar señales de agotamiento. Después de acumular retornos cercanos al 18% en dólares desde febrero, las estrategias de carry trade con bonos ajustados por CER entran en fase de desarme, en un movimiento que expone un cambio más amplio en la lectura del mercado. Y rotan hacia bonos en moneda dura. Leé la nota completa en este enlace.