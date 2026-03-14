La Provincia de Buenos Aires avanza en la pavimentación de 47 kilómetros de la histórica Ruta del Cereal, un corredor estratégico que conecta a los municipios de Daireaux y Trenque Lauquen y que durante décadas fue un reclamo central de productores, transportistas y comunidades rurales. La obra, ejecutada por el Ministerio de Infraestructura y la Dirección de Vialidad provincial, apunta a transformar por completo la logística agrícola-ganadera de la región, donde se concentran miles de hectáreas productivas y un importante número de establecimientos vinculados a la cadena de valor del agro. El proyecto, que incluye 45,1 kilómetros de pavimentación y 1,3 kilómetros de repavimentación, abarca un tramo vital para el movimiento de granos como maíz, soja, trigo y girasol hacia los principales puertos del país. La Ruta del Cereal, tradicionalmente afectada por las lluvias y el tránsito pesado, es uno de los caminos rurales más importantes del interior bonaerense, ya que conecta localidades como Salazar, Garré, Mones Cazón, Girodías y Trongé, entre otras. Su puesta en valor promete: Además del nuevo pavimento, la obra contempla trabajos complementarios esenciales: Esta infraestructura no solo mejora la transitabilidad diaria, sino que garantiza que los caminos mantengan su funcionalidad ante condiciones climáticas adversas, un factor crítico para las economías regionales que dependen del traslado constante de mercadería. La intervención también impacta directamente en la calidad de vida de los habitantes de la zona, ya que facilita la circulación entre pueblos, fortalece la conexión con servicios y agiliza el transporte escolar, sanitario y comercial. La región representa uno de los polos agrícolas más importantes del país, y la mejora en la infraestructura vial genera un efecto multiplicador en la actividad económica: abre oportunidades para nuevas inversiones, aumenta la competitividad de los productores y potencia la llegada a mercados estratégicos. Con la reactivación definitiva de esta obra, la Provincia apuesta a consolidar un corredor que durante años fue sinónimo de atraso y dificultad, y que hoy se encamina a convertirse en una pieza clave para el dinamismo agroindustrial bonaerense. La pavimentación de la Ruta del Cereal no solo mejora un camino: redefine el futuro productivo de toda una región.