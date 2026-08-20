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El Índice de Confianza del Consumidor se deterioró en agosto, en un escenario marcado por las altas tasas de interés y el aumento de la mora crediticia.

El ICC se ubicó en 40,23 puntos, lo que representa una disminución mensual de 1,08%, según publicó el Centro de Investigación de Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella.

En la comparación interanual, el índice mostró un aumento de 0,71% respecto de agosto de 2025.

“El pico del ICC en el actual gobierno se registró en enero de 2025, con un valor de 47,38 puntos; desde entonces, el índice acumula una caída de 15,09%” ”, señala el informe realizado entre el 4 y el 13 de agosto de 2026.

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No obstante, recuerda que “desde el piso alcanzado en enero de 2024 —tras las primeras medidas del presidente Milei—, cuando el índice había caído a 35,60 puntos, el ICC acumula una suba de 13,01%”.

Cómo midió el índice por regiones y por nivel de ingresos

Por regiones, el índice registró aumentos en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y Gran Buenos Aires (GBA), mientras que disminuyó en el Interior.

El mayor aumento se observó en el GBA (+0,41%), seguido por CABA (+0,11%), mientras que el Interior registró una caída de 3,79%.

Aún así, el Interior continúa mostrando el índice más elevado (43,82 puntos), mientras el GBA presenta el valor más bajo entre las tres regiones (38,27 puntos).

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Por nivel de ingresos, el ICC registró comportamientos dispares: mientras los hogares de ingresos bajos mostraron un aumento de 2,13%, los de ingresos altos registraron una disminución de 1,76%.

Por su parte, los hogares de ingresos altos continúan exhibiendo un índice superior (42,68 puntos) frente a los hogares de ingresos bajos (36,76 puntos).

Mejora la situación macroeconómica

Por subíndices, la Situación Macroeconómica registró un aumento de 3,06% en agosto, mientras que los restantes componentes del ICC mostraron disminuciones.

La mayor caída se observó en Bienes Durables e Inmuebles (-4,03%), seguida por Situación Personal (-3,31%).

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Embargo de cuentas y bienes personalesFreepik

Al analizar los componentes por horizonte temporal, el informe de la Di Tella expuso que en agosto las Condiciones Presentes retrocedieron 3,18%, mientras que las Expectativas Futuras mostraron un aumento de 0,44%.

En la comparación interanual, las Condiciones Presentes se ubican 1,65% por debajo del nivel de agosto de 2025, mientras las Expectativas Futuras se encuentran 2,44% por encima del registro de un año atrás.