El Índice de Confianza del Consumidor se deterioró en agosto, en un escenario marcado por las altas tasas de interés y el aumento de la mora crediticia.

El ICC se ubicó en 40,23 puntos, lo que representa una disminución mensual de 1,08%, según publicó el Centro de Investigación de Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella.

En la comparación interanual, el índice mostró un aumento de 0,71% respecto de agosto de 2025.

“El pico del ICC en el actual gobierno se registró en enero de 2025, con un valor de 47,38 puntos; desde entonces, el índice acumula una caída de 15,09%” ”, señala el informe realizado entre el 4 y el 13 de agosto de 2026.

No obstante, recuerda que “desde el piso alcanzado en enero de 2024 —tras las primeras medidas del presidente Milei—, cuando el índice había caído a 35,60 puntos, el ICC acumula una suba de 13,01%”.

Cómo midió el índice por regiones y por nivel de ingresos

Por regiones, el índice registró aumentos en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y Gran Buenos Aires (GBA), mientras que disminuyó en el Interior.

El mayor aumento se observó en el GBA (+0,41%), seguido por CABA (+0,11%), mientras que el Interior registró una caída de 3,79%.

Aún así, el Interior continúa mostrando el índice más elevado (43,82 puntos), mientras el GBA presenta el valor más bajo entre las tres regiones (38,27 puntos).

Por nivel de ingresos, el ICC registró comportamientos dispares: mientras los hogares de ingresos bajos mostraron un aumento de 2,13%, los de ingresos altos registraron una disminución de 1,76%.

Por su parte, los hogares de ingresos altos continúan exhibiendo un índice superior (42,68 puntos) frente a los hogares de ingresos bajos (36,76 puntos).

Mejora la situación macroeconómica

Por subíndices, la Situación Macroeconómica registró un aumento de 3,06% en agosto, mientras que los restantes componentes del ICC mostraron disminuciones.

La mayor caída se observó en Bienes Durables e Inmuebles (-4,03%), seguida por Situación Personal (-3,31%).

Embargo de cuentas y bienes personales Freepik

Al analizar los componentes por horizonte temporal, el informe de la Di Tella expuso que en agosto las Condiciones Presentes retrocedieron 3,18%, mientras que las Expectativas Futuras mostraron un aumento de 0,44%.

En la comparación interanual, las Condiciones Presentes se ubican 1,65% por debajo del nivel de agosto de 2025, mientras las Expectativas Futuras se encuentran 2,44% por encima del registro de un año atrás.